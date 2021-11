De Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf 2029 geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk zullen zijn voor wagens met een verbrandingsmotor. De mobiliteitsorganisatie VAB vraagt zich af in hoeverre de consument mee is en organiseert in december een bevraging. 'Ik denk dat de minister van Mobiliteit het leerproces onderschat', zegt Maarten Matienko, woordvoerder van VAB.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gaat ervan uit dat elektrische auto's vanaf 2026 zowat dezelfde zullen prijs hebben als andere wagens en ze denkt dat er tegen dan ook heel wat afgeschreven elektrische bedrijfswagens op de markt zullen komen. Wat denkt u?

MAARTEN MATIENKO. 'De hogere aankoopprijs voor elektrische wagens verdient zichzelf terug, omdat er minder kosten zijn in verbruik en onderhoud. De batterij gaat ook langer mee dan gedacht. De consument berekent echter niet het volledige kostenplaatje. Een beheerder van een bedrijfswagenpark doet dat wel.'

'De meeste bedrijfswagens worden vandaag in Centraal- en Oost-Europa tweedehands verkocht. Daar zitten ze momenteel nog niet te wachten op elektrische wagens, want er is amper laadinfrastructuur. Zullen Belgische consumenten binnen vier à vijf jaar op de tweedhandsmarkt elektrische wagens beginnen kopen? Ik weet het niet.'

Is de Belgische consument klaar voor elektrische wagens?

MATIENKO. 'Op dit moment zijn er een paar duizend early adaptors die heel bewust plannen wanneer ze moeten laden en perfect weten wat hun actieradius is. Ze hebben doorgaans een huis met een oprit en zonnepanelen op hun dak. Het gaat vaak om bedrijfswagens. Bedrijven laten laadpalen op hun parking en bij werknemers thuis installeren. De particulieren gaan dat allemaal zelf moeten doen. Er zijn vandaag nog veel mensen die onbesuisd in hun benzine- of dieselauto stappen. Elektrisch rijden vergt een sterke mind switch bij de gebruiker omdat er veel meer gepland zal moeten worden.'

'Als werkgevers en werknemers massaal voor elektrische bedrijfswagens gaan kiezen, vanaf 2026, dan gaan we daaruit al veel leren over de hinderpalen. Vandaag kunnen we nog geen grote conclusies trekken uit die kleine groep. Dat leerproces mag je niet onderschatten.'

Er rijden al zeer veel elektrische fietsen rond. Is de stap van elektrische fiets naar elektrische auto nog zo groot?

MATIENKO. 'Toch wel. De meeste fietsers kunnen meerdere dagen voort na een laadbeurt. Er is geen speciale laadinfrastructuur nodig voor fietsen. Mensen die in de stad wonen, kunnen de batterij van hun fiets mee naar binnen nemen om die op te laden. We weten dat mensen liefst thuis of op het werk hun auto of fiets opladen. Ik geloof wel sterk in de fiets. Als de overheid voor veilige en comfortabele fietsinfrastructuur zorgt, zal er nog meer gefietst worden.'

