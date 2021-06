Janssen Pharma (Johnson & Johnson) stapt uit de ontwikkeling van het potentieel kankermiddel cusatuzumab en geeft de wereldwijde rechten terug aan argenx. Drie vragen aan Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Janssen Pharma (Johnson & Johnson) stapt uit de ontwikkeling van het potentieel kankermiddel cusatuzumab en geeft de wereldwijde rechten terug aan argenx. Hoe erg is dat voor het Gentse biotechbedrijf?

Danny Reweghs: "Dat is natuurlijk geen leuk nieuws voor argenx, maar een ramp is het absoluut niet. Cusatuzumab (ARGX-110) zat maar voor enkele procenten in de waarderingsmodellen van analisten. De omvang van de koersdaling dient ook niet groter te zi...

Danny Reweghs: "Dat is natuurlijk geen leuk nieuws voor argenx, maar een ramp is het absoluut niet. Cusatuzumab (ARGX-110) zat maar voor enkele procenten in de waarderingsmodellen van analisten. De omvang van de koersdaling dient ook niet groter te zijn dan enkele procenten. De focus van argenx ligt al enkele jaren op auto-immuunziekten, met als speerpunt efgartigimod (ARGX-113)."Danny Reweghs:"Dat kan, maar het hoeft absoluut niet het einde van de ontwikkeling rond de molecule te zijn. Argenx zal cusatuzumab niet zelfstandig ontwikkelen gezien de focus op auto-immuunziekten. Het zal de zoektocht naar een andere partner starten, bijvoorbeeld AbbVie. De molecule zou een mooie aanvulling zijn op diens middel venetoclax."Danny Reweghs: "Aandeelhouders van argenx hebben al enige tijd 17 december in kleur aangeduid in hun agenda. Dan beslist de Amerikaanse autoriteit FDA in principe over de goedkeuring van efgartigimod in de indicatie myasthenia gravis (MG). Als dat middel wordt toegelaten, heeft argenx als eerste een doeltreffende middel tegen de ernstige spierziekte op de markt. De verkoop zal bovendien met een eigen verkoopploeg gebeuren. Dat zou de tot nog toe belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van het Gentse biotechbedrijf zijn."