Elon Musk koopt Twitter voor 44 miljard dollar. Economisch is dat niet te verantwoorden, want Twitter is een niche socialenetwerksite met een belabberd verdienmodel. Toch is voor de rijkste man ter wereld Twitter van onschatbare waarde.

Tot voor een week waren de meningen nog een beetje verdeeld. Misschien maakte Elon Musk maar een grapje en zou hij gewoon zijn bod op Twitter terug intrekken. Musk is onberekenbaar. Hij heeft ook al veel schulden en weinig cash, zijn enorme vermogen zit vast in aandelenpakketten van Tesla en andere bedrijven die hij controleert. Zelfs voor de rijkste man ter wereld, met een vermogen van 276 miljard dollar, is 44 miljard dollar te veel geld. Maar de voorbije dagen bleek dat hij toch voldoende investeerders heeft kunnen overtuigen die hem het geld willen lenen. Het onderpand worden aandelen van zijn bedrijven. Maandagavond stemde de raad van bestuur van Twitter ook onverwacht snel in met het bod. Voordien had die raad nochtans gedreigd om met een gifpil-constructie massaal veel nieuwe aandelen te creëren, waardoor Musk onmogelijk de controle over het beursgenoteerde bedrijf zou kunnen verwerven. Maar dat was niet zonder gevaar. De beurskoers zou nog verder zakken en Twitter verzwakken. Omdat er geen enkele andere partij begon mee te bieden, had Twitter weinig keuze om het dan toch serieuze bod van Musk te aanvaarden. Het is ook ergens logisch dat er geen andere kandidaat koper was die evenveel of meer dan 44 miljard dollar wou betalen. Twitter is een niche sociaal netwerk dat draait rond korte berichtjes, maximum 280 tekens lang. Het werkt zeer goed om nieuws, propaganda of gewone onzin te verspreiden, maar het is veel minder goed in geld verdienen. Het heeft te weinig bereik, 217 miljoen maandelijkse gebruikers, veelvouden minder dan Facebook, Google of TikTok. Bovendien kan het dat gebrek aan gebruikers niet compenseren met een performanter advertentiemodel. Er is een grote kans dat Musk zijn broek zal scheuren aan Twitter. Dat risico neemt hij er graag bij, want er zijn 3 andere redenen waarom hij Twitter absoluut wil hebben.Het gros van het vermogen van Elon Musk komt van zijn participatie in Tesla. Volgens een klassieke graadmeter, de winst die wordt afgezet tegen de aandelenkoers, is het aandeel zeer overgewaardeerd. Tesla is op de beurs nu ongeveer 1000 miljard dollar waard. Het veel grotere Volkswagen is slechts een honderdtal miljard dollar waard. En het verschil zit voor een stuk in de online aanhang die Musk rond zich heeft verzameld. Musk heeft veel particuliere beleggers kunnen omvormen tot Tesla-fans die een blind vertrouwen hebben in hem. Twitter is van onschatbare waarde om die fans te ronselen en aan zich te binden. Door Twitter te kopen, verzekert hij zich van een rechtstreekse toegang tot meer dan 80 miljoen volgers, waarvan een significant aantal Tesla-aandeelhouders zijn. Twitter kan ook nog op een andere manier een alternatieve verzekering zijn voor het zakenimperium en de rijkdom van Musk. Twitter heeft onrechtstreeks een enorme invloed op de Amerikaanse publieke opinie. Veel Amerikaanse politici en journalisten zijn intensieve gebruikers en de discussies op Twitter bepalen vaak wat er in het nieuws komt.Musk loopt in de VS steeds meer in het vizier van Democratische politici. Een deel van hen wil de macht van Musk en andere miljardairs inperken door hun vermogen weg te belasten via een nieuwe en zware vermogensbelasting. Bovendien is Musk met zijn eigengereide optreden een doorn in het oog. Musk lacht openlijk met de beurswaakhond SEC die tevergeefs zijn twittergedrag aan banden probeert te leggen nadat hij voor de grap had gezegd dat hij Tesla van de beurs zou halen. Tesla zelf wordt aangepakt omdat het niks doet aan onveilige en onbehoorlijke (racisme) arbeidsomstandigheden en onveilige software lanceert om auto's autonoom te laten rijden. SpaceX houdt zich dan niet aan de veiligheidsvoorschriften bij het testen van zijn nieuwste raketten in Texas.Musk hoeft op Twitter geen slinkse truken uithalen om het de Democraten politiek lastig te maken. Hij kan gewoon met enkele tweets zijn eigen enorme online achterban verder opzwepen tegen de Democraten. En als dat niet genoeg is kan hij Donald Trump, nog altijd de grootste tegenstander van de Democraten, terug op Twitter laten. Die is van Twitter gegooid nadat hij na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 maar bleef ontkennen dat hij de verkiezingen rechtmatig verloren had van Joe Biden en daarmee de gemoederen bleef verhitten om een vreedzame machtsoverdracht te saboteren. De invloed van Trump is fors afgenomen nu hij niet meer via Twitter de aandacht van niet-bevriende tv-zenders en media kan kapen. Die politieke chaos en verdere polarisering is misschien slecht voor de VS, maar het zorgt er voor dat Musk ongestoord verder zijn imperium kan uitbreiden.De rivaliteit tussen beide techtitanen speelde zich vooral in de ruimte af. Daar was SpaceX van Musk al veel succesvoller dan Blue Origin van Bezos. Musk kan hem nu ook overvleugelen in de media, want Bezos bezit 'slechts' de krant The Washington Post.