Veel bedrijven denken na over mobiliteit en hebben werk gemaakt van een duurzamer aanbod voor hun werknemers, van fietsen en gratis bussen tot een systeem op de maat van elke individuele werknemer. Drie bedrijven lichten hun mobiliteitsinitiatieven toe.

De tien elektrische wagens die B-Close heeft besteld voor zijn interne autodeelsysteem, worden in november in gebruik genomen, hoopt CEO Eric Maertens. De kmo die heftrucks verdeelt en onderhoudt, heeft 225 medewerkers en vijf vestigingen, van Harelbeke over Mechelen tot Namen. "Veel van onze medewerkers hebben voor het werk een bestelwagen nodig, maar ze mogen die niet privé gebruiken. Ze vroegen een oplossing, zodat ze geen tweede gezinswagen meer nodig hebben voor hun privéverplaatsingen", zegt Maertens. De oplossing komt van My Move, een van de bedrijven die ontsproten zijn aan Lab Box, de start-upstudio van D'Ieteren, waarvan het autodeelbedrijf Poppy de bekendste telg is. My Move is een soort Poppy binnen het bedrijf. De werknemers van B-Close zullen met een app de autodeelwagens kunnen reserveren en gebruiken voor hun privékilometers. "Elke werknemer heeft zijn eigen account op de app", legt Maertens uit. "De eerste honderd uur zijn gratis, daarna betalen medewerkers een euro per uur. We willen dat het systeem kostendekkend is. De wagens zullen overdag ook ter beschikking staan van medewerkers die voor het werk van de ene naar de andere vestiging rijden. We investeerden in laadpalen in alle vestigingen." Het initiatief past in de bredere kijk op mobiliteit bij B-Close. Eric Maertens gebruikt doorgaans zijn elektrische fiets om de 25 kilometer van zijn woonplaats Boechout naar het kantoor in Mechelen af te leggen. Naar de verderaf gelegen kantoren gaat hij met zijn hybride wagen, maar het is de bedoeling snel elektrisch te gaan. "Voor verplaatsingen naar klanten, met materiaal en onderdelen, hebben we bestelwagens nodig, maar om geldverslindende verplaatsingen met de auto te vermijden, introduceerden we drie jaar geleden een fietsplan, waarbij medewerkers brutoloon inleveren voor een fiets, en nu dus een autodeelsysteem. Heel wat medewerkers komen al met de fiets. We willen zo groen mogelijk worden. De bedrijfswagens van de commerciële medewerkers en het managementteam zijn minstens hybride of al elektrisch." BASF in Antwerpen voorziet al jaren in een gratis busdienst voor zijn werknemers, aangezien klassiek openbaar vervoer niet beschikbaar is in de Haven van Antwerpen. "Onder het motto 'Van A naar BASF' leggen we dagelijks 55 bussen in, om onze werknemers veilig en flexibel naar onze terreinen in Antwerpen te brengen", zegt woordvoerder Virginie-Marie Walthoff. "De bussen vertrekken voornamelijk uit de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en volgen een vast traject. Er zijn 22 lijnen voor de dagdiensten en 11 voor de shiften." De busdienst is populair. Een derde van de 3.500 werknemers in Antwerpen maakt frequent gebruik van de bussen, en nog eens een derde doet dat occasioneel. Overigens kunnen ook de strategische partners en de contractoren op de bussen naar BASF Antwerpen stappen. Daarnaast zet het chemieconcern in op een mobiliteitsplan met keuzes. De personeelsleden kunnen hun eigen mobiliteitspakket samenstellen. Daarin zit sinds 2017 de mogelijkheid om een fiets te leasen via het bedrijf. De helft van de BASF-werknemers heeft intussen een leasefiets. Daarvan is 40 procent een speedpedelec, de andere 60 procent zijn koersfietsen, elektrische fietsen of gewone citybikes. Sinds twee jaar kunnen de werknemers in dat mobiliteitspakket ook kiezen voor de leasing van een groene wagen, elektrisch of hybride. Daarop hebben 600 werknemers ingetekend. Bovendien heeft het chemieconcern ook 700 salariswagens rondrijden. "De helft daarvan is elektrisch, maar de vergroening van onze fleet heeft vertraging opgelopen", zegt Virginie-Marie Walthoff. "Dat heeft te maken met de leveringsproblemen in de autosector. In de tussentijd investeren we in meer laadpunten op onze terreinen, om al die groene wagens de kans te geven op te laden." Van stadsfietsen tot elektrische (bak)fietsen: de werknemers van The Reference hebben hun weg naar de tweewielers gevonden. Ongeveer 30 procent van hen rijdt intussen regelmatig rond met een geleasede fiets. Het digital agency, dat in ons land afdelingen in Gent en Antwerpen heeft, biedt die aan via een fietsfinanciering tot 6.000 euro. Aan het eind kunnen de werknemers de fiets overnemen. "We hebben een uitgebreide fietsenstalling aan ons bedrijfsgebouw", zegt CEO Isabel Donvil. "In de kelder hebben we vier douches. Zo woont onze CFO op 60 kilometer van het bedrijf. Hij is een triatleet en legt die afstand met de fiets af, als training. Dan wil je je nadien even opfrissen." The Reference heeft al langer een duidelijke mobiliteitsvisie, met oog voor de wensen van de werknemers. Een groener wagenpark was er één van. Dus heeft het agency niet gewacht op de verplichting van de overheid, maar is het in 2020 al gestart met de overstap naar hybride of elektrische wagens.Ook hier veroorzaken de toeleveringsproblemen van de autoconstructeurs problemen. Eind 2023 moet de helft van het wagenpark omgeschakeld zijn. In 2024 - uiterlijk een jaar later, afhankelijk van de aanhoudende problemen bij de constructeurs -moet die transitie dan echt afgerond zijn. Dat is minstens een jaar sneller dan wat de overheid verwacht. "Ongeveer 11 procent van de werknemers heeft zijn bedrijfswagen trouwens al ingeruild voor een cash bedrag", zegt Donvil. "Dat gebeurt op bedrijfsniveau na een individuele vraag van de werknemer. We werken dus nog niet met een mobiliteitsbudget, omdat we een onmiddellijke impact willen zien." Het bedrijf bekijkt of het dat mobiliteitsbudget officieel zal opnemen in een cafetariaplan, want de CEO gelooft meer in de individuele vraag: "Wie het ene jaar cash geld voor alternatieve mobiliteitswijzen kan gebruiken, wil het volgende jaar misschien liever extra vakantiedagen. Inspelen op individuele behoeften was nog nooit zo belangrijk als nu." Tot slot: toen de Antwerpse afdeling in 2020 verhuisde naar de huidige locatie, speelde de nabijheid van het station van Antwerpen-Berchem ook mee. "En in Gent zitten we vlak bij Gent-Dampoort", verduidelijkt Donvil. "Door die nabijheid maken onze klanten en medewerkers dankbaar gebruik van het openbaar vervoer."