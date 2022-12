Het dreigende faillissement van de exploitant van de gaspijpleiding Nord Stream 2 is afgewend. De rechter in het Zwitserse Zug, waar de zetel van het bedrijf is gevestigd, heeft woensdag opnieuw uitstel van betaling verleend met zes maanden, tot 10 juli 2023.

Nord Stream 2 AG is een dochterbedrijf van het Russische gasconcern Gazprom. De bedoeling was om via deze nieuwe pijpleiding Russisch aardgas naar Europa te laten stromen, maar de oorlog in Oekraïne gooide roet in het eten. De Duitse regering bevroor het vergunningsproces. In september raakte de pijpleiding, samen met Nord Stream 1, dan weer beschadigd door explosies, vermoedelijk het gevolg van sabotage.

Bij de exploitant zijn nog zowat 40 werknemers actief, met technische en administratieve taken. Zij worden betaald door Gazprom. Het uitstel van betaling moet dienen om een akkoord over de schulden te bereiken.

