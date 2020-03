Stokerij Rubbens, bekend van jenevers en gins, spreekt zijn productielijn en reserves aan om ontsmettingsalcohol te maken. Zo wil het bedrijf de medische wereld te hulp schieten om het coronavirus te bestrijden.

Maandag ontving de Wichelse stokerij de goedkeuring van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproblemen. Zo kan het bedrijf gedenatureerde alcohol leveren aan ziekenhuizen, artsen, apothekers en overheden. Het product zal standaard in hoeveelheden van 5 en 10 liter beschikbaar zijn voor de medische sector.

Steeds meer bedrijven stoppen het productieproces van hun reguliere goederen. Ze schakelen over naar ontsmettingsalcohol en handgels om de huidige gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Eerder deze week kondigde ook het Franse luxeconcern LVMH, bekend van Louis Vuitton en Moët, al aan dat het de productie van parfums en cosmetica tijdelijk opschort. In de plaats daarvan produceert het tijdelijk desinfecterende handgels. Die leveren ze gratis aan zorgverstrekkers.

Meer info en bestellingen via info@rubbens.be

