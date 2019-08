Solvay gaat een deel van zijn polyamide-activiteiten voor 300 miljoen euro verkopen aan Domo Chemicals en maakt zo de baan vrij voor een verkoop van de overblijvende polyamide-activiteiten aan BASF.

In 2017 al maakte het Belgische Solvay bekend dat het zijn polyamide-activiteiten voor 1,6 miljard euro wilde verkopen aan het Duitse BASF. Polyamiden worden gebruikt voor de productie van allerhande kunststoffen, zoals nylon.

De Europese Commissie had echter bezwaren omdat ze vreesde voor een inperking van de concurrentie. Solvay is het enige bedrijf in Europa dat produceert op alle niveaus van de productieketen. Solvay moest daarom een deel van de activiteiten aan een derde bedrijf afstaan.

Solvay en BASF hebben nu een akkoord bereikt met de Duitse nylon-specialist Domo Chemicals waarbij die enkele activiteiten van Solvay overneemt. Concreet koopt Domo Solvays Performance Polyamides faciliteiten in Belle-Etoile en in Valence, een aandeel in de nieuw gecreëerde joint venture tussen BASF en Domo in Chalampé (Frankrijk), de sites in Gorzow (Polen), Blanes (Spanje) en commerciële activiteiten in Duitsland en Italië.