Bedrijven zijn wereldwijd stevige dividenden blijven uitbetalen in het tweede kwartaal van dit jaar. Grote winsten die vorig jaar geboekt werden, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, zo blijkt woensdag uit een rapport van vermogensbeheerder Janus Henderson.

Tussen april en juni werd door de 1.200 bedrijven die Janus Henderson onder de loep nam 544,8 miljard dollar uitgekeerd onder de vorm van dividenden. Dat is gemiddeld 11 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een nieuw record voor een tweede kwartaal, na een ook al stevige start van het jaar. In de top 10 van grootste dividendbetalers staan onder meer de Braziliaanse oliereus Petrobras (1e plaats), het Brits-Australische mijnbedrijf Rio Tinto (3de), het Duitse autoconcern Mercedes-Benz (5de), de Franse bank BNP Paribas (6de) en de Duitse verzekeraar Allianz (8ste). Nagenoeg alle bedrijven volgen de trend: 94 procent behield of verhoogde de dividendbetalingen. Janus Henderson wijst er wel op dat de dynamiek in de komende maanden zal afzwakken, omdat de meeste 'gemakkelijke' winsten door het herstel na de coronapandemie ondertussen geboekt zijn.