Dirk Tirez wordt CEO ad interim bij bpost. Dat heeft de raad van bestuur van het postbedrijf dinsdag unaniem beslist.

Tirez zat al in het directiecomité van het bedrijf en was chief legal en regulatory officer. Hij is tevens voorzitter van bpost bank.

'De raad van bestuur vraagt Dirk Tirez om de strategie van de onderneming onverkort verder uit te voeren en de sociale dialoog te handhaven', klinkt het in een mededeling. De raad van bestuur belooft de selectieprocedure voor de nieuwe CEO te versnellen.

Zondagavond laat raakte bekend dat bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet ontslagen is. Hij is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S. Eerder kwam aan het licht dat een aantal bestuurders van bpost Van Avermaet niet meer steunde. Het bedrijf maakte ook tegenvallende financiële resultaten bekend, die het aandeel deden kelderen.

Voorzitter François Cornelis nam het dagelijkse management tijdelijk op zich, maar nu is het dus aan Tirez.

Hij startte in 2003 bij bpost. Hij bekleedde voordien verschillende functies in diverse advocatenkantoren en was nadien juridisch adviseur gedurende een aantal jaren van de Belgische minister van Financiën. Hij was European General Counsel en Company Secretary bij NASDAQ Europe, een dochteronderneming van de Nasdaq Stock Market, Inc.

'Tirez is een man met veel ervaring, die het bedrijf goed kent. Hij zal ervoor zorgen dat de rust weerkeert bij bpost en dat alle medewerkers vooruit kunnen kijken', reageert minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) op Twitter.

