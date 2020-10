In tegenstelling tot wat de vakbonden eerder hebben gemeld, blijft Dirk Bron aan het hoofd van Mega World.

Dirk Bron blijft CEO van Mega World, de doorstart van Blokker België. Dat benadrukt het bedrijf donderdagochtend, nadat de vakbonden gemeld hadden dat Rudy Claes de fakkel zou overnemen. 'Bron blijft CEO, ik word COO, en neem de operationele leiding op mij', benadrukt Claes donderdag in een reactie aan Belga.

Claes beklemtoont ook dat hij sinds dinsdag niet meer in dienst is bij transportgroep ­Corneel Geerts, waarmee Bron samenwerkt, en dat de banden met zijn vorige werkgever volledig doorgeknipt zijn. De vakbonden hadden woensdag een ontmoeting met de directie van het bedrijf. 'Daar werd ons aangekondigd dat Claes verantwoordelijk zou worden voor de dagelijkse leiding en dat Bron zich zou gaan bezighouden met aankoop', zegt Marc Jacobs van ACV Puls.

Mega World maakte maandag bekend dat het een gerechtelijke reorganisatie zal aanvragen. Volgens Claes is die aanvraag ondertussen ingediend en geniet het bedrijf gerechtelijke bescherming.

