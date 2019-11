Hoewel het sociaal plan bij Proximus door de bonden verworpen werd, wil de directie niet weten van afstel.

De raad van bestuur van Proximus heeft beslist het transformatieplan voor het telecombedrijf op te starten, ondanks het verzet van twee van de drie vakbonden.

'De raad van bestuur blijft ervan overtuigd dat dit transformatieplan voor Proximus essentieel is', klinkt het in een persbericht. Er sneuvelen mogelijk 1.300 banen, ongeveer een derde minder dan de 1.900 waarvan sprake was bij de aankondiging van het herstructureringsplan.

De christelijke en socialistische vakbonden hadden eerder deze week al aangegeven dat ze het herstructureringsplan van de directie zouden verwerpen. De liberale vakbond VSOA gaf toen aan wel voor te zijn, maar met de afwijzing van ACV en ACOD was de vereiste tweederdemeerderheid niet meer haalbaar.

Die laatste twee bonden hadden naar aanleiding van het paritair comité om 10 uur ook opgeroepen tot protest aan het hoofdkantoor van Proximus in Brussel. Omstreeks 7 uur verzamelden tientallen vakbondsleden zich voor de toren. Toen Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck aankwam, werd hij uitgejouwd door misnoegde werknemers.

Vervolgens kwam de raad van bestuur woensdagnamiddag bijeen. Door de tegenkanting van de twee bonden in het paritair comité eerder op de dag werd dus geen tweederdemeerderheid bereikt voor een sociaal akkoord. Maar de raad van bestuur drukt het plan uiteindelijk toch door, ondanks het verzet van de bonden.

Het is wel de bedoeling dat directie en vakbonden overleggen 'om na te gaan of bepaalde elementen in de uitvoering van het plan nog kunnen worden aangepast'.

De bonden reageren woensdagavond teleurgesteld op de beslissing van de directie om het herstructureringsplan alsnog uit te voeren, ook al is er geen sociaal akkoord over gesloten met hen.

'Dit is een heel slecht signaal. Ze hebben het niet goed begrepen', zegt Bart Neyens van de socialistische vakbond ACOD. Ook de christelijke ACV 'betreurt deze aanpak', zegt vakbondsvrouw Nancy Fonteyn.