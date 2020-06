De directie van Brussels Airlines vraagt de steun van een bemiddelaar om het moeilijke overleg met de vakbonden van de piloten recht te trekken.

Brussels Airlines spreekt met de personeelsvertegenwoordigers over een herstructurering om de luchtvaartmaatschappij er na de crisis weer bovenop te helpen.

De gesprekken over het boordpersoneel en het grondpersoneel lopen volgens de directie constructief, maar over de piloten 'liggen de standpunten nog ver uit elkaar'.

De directie zegt een 'eerlijk en constructief' voorstel gedaan te hebben, en verwacht van het personeel zowel een inspanning om de kosten te verlagen op korte termijn - tijdens de crisisperiode - als structureel op lange termijn. Over dat laatste zouden de vakbonden van de piloten dwarsliggen. 'Hun voorstel zou zelfs voor een structurele kostenverhoging zorgen', klinkt het.

Bij Brussels Airlines staan 1.000 van de circa 4.000 banen op de helling. Wie wel blijft, wil de directie laten inleveren. Alle afdelingen van de maatschappij moeten daarbij 'in gelijke mate bijdragen aan de toekomst van het bedrijf', luidt het.

