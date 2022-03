De huidige CEO van de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS, Marjan Rintel, wordt vanaf 1 juli de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij KLM. Dat meldt luchtvaartcombinatie Air France-KLM in een persbericht.

Rintel was voor haar overstap naar het spoor in 2014 al aan de slag bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in verschillende functies. Als alles goed gaat, volgt ze binnenkort dus Pieter Elbers op als CEO.

Aan het hoofd van moederbedrijf Air France-KLM wordt het mandaat van CEO Ben Smith met vijf jaar verlengd, zo kondigde het bedrijf ook aan.

KLM maakte begin dit jaar bekend dat Elbers niet zou gaan voor een derde termijn. Tussen Elbers en Smith zou het niet helemaal boteren. De Canadees zou hervormingen willen doorvoeren om de samenwerking tussen Air France en KLM te verbeteren. Elbers lag meermaals dwars bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken.

