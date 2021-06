Het platform Lizy, waarmee kmo's recente tweedehandsauto's volledig digitaal kunnen leasen, gaat verder als een volwaardige leasemaatschappij. Daarvoor heeft Lizy 1,5 miljoen euro extra getankt bij de Belgische verdeler van de Volkswagen-merken D'Ieteren en een kredietlijn van 5 miljoen euro afgesloten.

Lizy richt zich momenteel uitsluitend op kmo's, zelfstandigen en freelancers, die bij de traditionele leasebedrijven onder meer door te hoge prijzen vaak hun gading niet vinden. Tot nu toe werkte Lizy als een soort tussenpersoon en bracht het via zijn leasingplatform recente tweedehands- en stockwagens - voor werkgevers gemiddeld 100 euro per maand goedkoper dan nieuwe auto's - van leasemaatschappijen aan de man.

Na twee jaar schakelen de oprichters van Lizy, CEO Sam Heymans en CTO Vincent Castus, een versnelling hoger. In de eerste plaats door van Lizy een échte leasemaatschappij te maken, die ook zelf wagens aankoopt. Volgens Heymans 'een gok', maar noodzakelijk om de snelle en efficiënte werking van Lizy te verzekeren. 'We willen alles zelf doen', aldus de CEO. Door niet langer afhankelijk te zijn van 'logge leasingpartners' wil Lizy nog 'tien keer sneller' werken.

Door op eigen benen te staan, wil Lizy ook zijn aanbod aan merken stevig uitbreiden. Door de nauwe samenwerking met investeerder D'Ieteren gaat het momenteel nog vooral om merken van de Volkswagen-groep (Volkswagen, Audi, Seat en Skoda). 'We gaan ook heel hard inzetten op onder meer auto's van BMW, Mercedes-Benz en Volvo', benadrukt Heymans. 'Ook kleine bedrijven willen uit die merken kunnen kiezen.'

Europese uitbreiding

D'Ieteren blijft wel betrokken. Met de extra injectie van 1,5 miljoen euro, investeerde de groep in totaal al bijna 4 miljoen euro in Lizy. Hoe groot het belang van D'Ieteren is, wordt niet bekendgemaakt. 'We blijven wel een groot deel zelf in handen hebben', verzekert Heymans.

Eens de nieuwe strategie is uitgerold, wil Lizy volgend jaar ook inzetten op Europese uitbreiding. 'In de eerste plaats denken we aan Duitsland, Engeland en Frankrijk, die een sterke B2B-leasemarkt hebben', zegt Heymans. 'Ons doel is om de Europese leider te worden. Daarom mogen we niet te lang meer wachten.' Ook het betreden van de particuliere markt behoort tot de mogelijke toekomstplannen.

Lizy sloot sinds de oprichting in 2019 naar eigen zeggen meer dan 1.000 contracten af, goed voor 20 miljoen euro. Het bedrijf telt momenteel een vijftiental werknemers.

