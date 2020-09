Dieter Penninckx en zijn echtgenote Anja Maes, twee van de stichters van de failliete modegroep FNG (Brantano, CKS, Claudia Sträter, Fred en Ginger, etc.), zijn vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen na het schenden van hun voorwaarden.

Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt ook bevestigd door het parket.

'In het kader van het onderzoek zijn vrijdag twee voorleidingen gebeurd bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Die heeft beslist om beide aan te houden. De man werd opgesloten in de gevangenis, de vrouw werd onder elektronisch toezicht geplaatst. Beide verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Mechelen', zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

In augustus raakte bekend dat Dieter Penninckx, Anja Maes en de derde stichter Manu Bracke in verdenking werden gesteld van valsheid in geschrifte en gebruik, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA.

De onderzoeksrechter had het trio onder strikte voorwaarden vrijgelaten, maar volgens het parket hebben Penninckx en Maes zich niet aan hun voorwaarden gehouden. Welke voorwaarden ze precies geschonden hebben, wilde het parket niet kwijt.

