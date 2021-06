Na autobouwers Renault en Volkswagen is nu ook Peugeot in Frankrijk aangeklaagd in het kader van dieselgate.

Dat meldt Stellantis, moederbedrijf van Peugeot, woensdagavond in een persbericht.

Jarenlang werd in dit onderzoek amper vooruitgang geboekt, maar nu lijkt het in een stroomversnelling gekomen. Mogelijk zullen ook Citroën en Fiat-Chrysler, ook onderdeel van Stellantis, zich moeten verantwoorden voor hun rol.

Peugeot werd aangeklaagd 'vanwege beweringen van bedrog over de verkoop van Euro 5-dieselvoertuigen in Frankrijk tussen 2009 en 2015', laat het persbericht weten. 'Onze filialen zijn sterk overtuigd dat hun controlesystemen voor de uitstoot beantwoordden aan alle toenmalige eisen en en blijven die vandaag respecteren. Ze wachten ongeduldig op de kans om dat aan te tonen.'

Een juridische bron bevestigde woensdag dat Peugeot, net zoals eerder Volkswagen en Renault, in beschuldiging gesteld werd voor 'bedrog wat betreft de substantiële kwaliteiten van een product, met als gevolg een gevaar voor de gezondheid van mens of dier'.

De dieselgate-bal ging met Volkswagen aan het rollen. Het Duitse autoconcern bekende in september 2015 dat het sjoemelde met software, zodat de uitstoot van dieselwagens onder testomstandigheden gunstiger uitkwam dan bij normaal gebruik op de weg. De sjoemelsoftware werd geïnstalleerd in 11 miljoen dieselwagens om de te hoge uitstoot - tot veertig keer hoger dan toegelaten - te verbergen. Het schandaal kostte het concern al 30 miljard euro, voor het grootste deel in de Verenigde Staten.

Maximale boete van 5 miljard euro

De aanklacht tegen Peugeot is afkomstig van speciale justitiële onderzoekers. Die kunnen in Frankrijk bedrijven of individuen aanklagen als er serieuze aanwijzingen zijn dat er zaken niet volgens de regels zijn gegaan. Ze kunnen dan beslissen of ze een zaak voor de rechter willen brengen, maar zijn daarna niet meer betrokken.

In dit geval besloot het onderzoek in Frankrijk dat zowat 1,9 miljoen Euro 5-dieselvoertuigen verkocht werden door PSA (Peugeot-Citroën) tussen september 2009 en september 2015. Op basis van de vastgestelde overtredingen meenden de onderzoekers dat de maximale boete voor het bedrijf 5 miljard euro bedraagt. Voor Volkswagen zou dat nog vier keer hoger zijn: 19,7 miljard euro.

Volkswagen liet al weten dat het van mening is dat de feiten die het Franse gerecht onderzoekt, al behandeld zijn in Duitsland.

