Dieselgate: Audi betaalt boete van 800 miljoen euro

De Duitse luxeautobouwer Audi gaat in het kader van 'dieselgate' in Duitsland een boete van 800 miljoen euro betalen. Audi aanvaardt de boete die is opgelegd door een aanklager in München.'Audi AG heeft die boete aanvaard', meldt het moederconcern Volkswagen dinsdag..

De boete is het gevolg van 'afwijkingen aan de reglementaire vereisten' aan sommige van de V6- en V8-dieselmotoren van de luxeautobouwer. Pas afgelopen zomer had het openbaar ministerie in Braunschweig een boete van 1 miljard euro aan Volkswagen opgelegd, die de groep eveneens aanvaard heeft. De

De boetes in de nasleep van dieselgate zullen een direct effect hebben op de resultaten van de VW-groep. Ook Audi verlaagde haar financiële doelstellingen voor het lopende jaar. De hoogte van de bijstelling blijft voorlopig open. Daarmee is de kous van dieselgate voor Volkswagen niet af. Ook de Porsche Holding, waarvan Volkswagen hoofdaandeelhouder is, rekent wegens boetes dit jaar op lagere winstcijfers. Na belastingen zal het bedrijfsresultaat tussen 2,5 en 3,5 miljard euro liggen, liet Porsche SE weten. Voordien had de maatschappij die vork zowat 900 miljoen euro hoger aangegeven.