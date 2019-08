De Belgische diepvriesgigant Ardo, Europees marktleider in vriesverse groenten, fruit en kruiden, krijgt een nieuwe CEO. De Nederlandse Gabriele Kalkwijk neemt vanaf 1 oktober het roer over, meldt het bedrijf woensdag.

Kalkwijk volgt Rik Jacob op, die deze zomer met pensioen ging. Kalkwijk is Nederlandse, en heeft na haar studie aan de Landbouw Universiteit in Wageningen een succesvolle loopbaan in de voedingsindustrie opgebouwd. Momenteel is ze verantwoordelijke 'Global Manufacturing Operations' bij het Amerikaanse familiebedrijf Dawn Foods, dat bakkerijproducten maakt. Voordien was ze twintig jaar actief bij FrieslandCampina, als Plant Manager en Operations Manager in verschillende Europese landen.

Philippe Haspeslagh, voorzitter van de raad van bestuur van Ardo: 'Naast haar ervaring in de voedingsindustrie, waren we vooral onder de indruk van haar leiderschapskills in het ontwikkelen van mensen en teams, als in het creëren van resultaat.' Kalkwijk van haar kant zegt 'te houden van de visie van Ardo dat duidelijk kiest voor kwaliteit en duurzaamheid.'