Het Nederlandse bedrijf Vebego verkoopt twee van zijn dochterbedrijven in de dienstenchequesector, Assist at Home en De Mangelaar, aan Trixxo Dienstencheques.

De 22 kantoren, 1.200 huishoudhulpen, een veertigtal bedienden en 8.000 klanten vallen sinds 1 oktober onder Trixxo, 'met behoud van hun rechten en extra voordelen'. Dat melden de betrokken bedrijven maandag. Hoeveel betaald werd voor de overname, wordt niet bekendgemaakt.

De verkoop van de twee bedrijven komt er nadat Vebego besliste om zijn organisatie verder te specialiseren in B2B-dienstverlening, zoals schoonmaak, groenvoorziening en zorg. Voor de activiteiten van schoonmaak bij particulieren werd een overnemer gevonden in Trixxo. 'Voor hen zijn dienstencheques dé kernactiviteit', zegt Luc Van de Voorde, financieel directeur bij Vebego België. 'Ze zetten volop in op hun dienstverlening en het meest belangrijke, een goede verloning.'

Ook De Mangelaar-aandeelhouder en stichter Frederik Braeckman wijst erop dat de huishoudhulpen en bedienden 'nu in een financieel beter loonkader' zullen stappen.

'De dienstenchequesector is een moeilijke markt met kleine marges', zegt COO Louise Arimont. 'Om op deze markt bestaansreden te hebben is groei echt essentieel.'

Trixxo had begin dit jaar de ambitie uitgesproken om het jaar af te sluiten met 10.000 huishoudhulpen. Met de overname telt het bedrijf nu goed 8.700 huishoudhulpen. 'We blijven op zoek naar andere overnames', zegt Arimont nog.

Ook op 1 oktober startte met Jeroen Poesen een nieuwe CEO bij Trixxo.

