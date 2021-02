Trends zet een jaar lang elke week een vrouwelijke topmanager, wetenschapper, techondernemer of influencer in de schijnwerpers. De vijftig vrouwen staan in de eerste lijst van Inspiring Fifty Belgium. Donderdagavond kiest ons zusterblad Data News een opvolger voor Dewi Van De Vyver als ICT Woman of the Year. Wat een jaar vol events en presentaties moest worden, draaide anders uit. "Toch waren er voor mij waanzinnig veel kansen."

Net nadat Dewi Van De Vyver in februari 2020 was verkozen tot ICT Woman of the Year, werd het ene na het andere event afgelast, door de coronapandemie. Maar de teleurstelling duurde niet lang. "2020 was een ongelofelijk jaar. Er is heel veel verschoven van fysiek naar online. Voor mij zijn er waanzinnig veel kansen geweest, maar op een andere manier dan we gewend zijn." De CEO van Flow Pilots, dat in 2017 in handen kwam van het IT-bedrijf Cipal Schaubroeck maar autonoom blijft werken, werd gevraagd als meter voor Digital4Youth. Dat project zamelt bij bedrijven laptops in, die kinderen die geen goede laptop hebben kunnen gebruiken voor afstandsonderwijs. Vervolgens werd Dewi Van De Vyver een mentor van Women In Tech. Dat programma van de acceleratoren Start it @KBC en Netwerk Ondernemen, met d esteun van het innovatieagentschap Vlaio, wil vrouwelijke ondernemers de drempels op hun weg helpen te overwinnen. Bovendien staat ze in de eerste Belgische Inspiring Fifty-lijst met vrouwelijke rolmodellen in tech. Ondertussen leidde Van De Vyver Flow Pilots - met een omzet van 2,8 miljoen euro in 2019 en zo'n dertig medewerkers - door de coronacrisis.

Bovendien staat ze in de eerste Belgische Inspiring Fifty-lijst met vrouwelijke rolmodellen in tech. Ondertussen leidde Van De Vyver Flow Pilots - met een omzet van 2,8 miljoen euro in 2019 en zo'n dertig medewerkers - door de coronacrisis. DEWI VAN DE VYVER. "Het bedrijf voert digitaletransformatieprojecten uit met een start-upmentaliteit en koppelt dat aan de ervaring van een georganiseerd bedrijf. Wij doen geen digitalisering. We komen pas in de bedrijven wanneer ze al een digitaliseringsgolf achter de rug hebben. Tijdens corona zagen we dat heel wat bedrijven nog veel werk hadden met die digitalisering, alleen al om hun mensen vanop afstand te laten werken. Helemaal in het begin waren onze klanten voorzichtig, maar nadat de eerste schok was verteerd, lieten ze hun digitaletransformatieprojecten gewoon doorlopen. "Het is in de digitale sector niet allemaal rozengeur en maneschijn geweest. We hebben het effect van de eerste schok ook gevoeld, en ik verwacht in de toekomst meer voorzichtigheid in het toekennen van budgetten. Maar ik klaag niet." VAN DE VYVER. "Ze heeft zeker een punt. Ik kijk daarvoor een beetje beschuldigend naar de overheid. Wie stelt nu regels op zonder na te denken over de langetermijngevolgen? Welke werknemers worden vooral geraakt? Dat leidt inderdaad tot situaties waarin plots veel meer vrouwen thuiszitten. Ik ben over de rollenpatronen wel hoopvol voor de toekomst. De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens zijn inauguratie nog gezegd ' Don't tell me things can't change'." VAN DE VYVER. "Je moet goede afspraken maken. Iemand zei me ooit dat vrouwen er zelf voor kiezen om vier vijfde te werken. Ik heb dat beantwoord met deze vraag: als je probeert een voltijdse job te combineren met de maatschappelijke druk die komt kijken bij je positie als vrouw en als je dan ook met torenhoge kosten zit voor de crèche, is het dan echt nog een vrije keuze om vier vijfde te werken? Er wordt geen rekening mee gehouden dat die keuze voor vrouwen ook een inkomensverlies meebrengt. Als het tot een scheiding komt, staan vrouwen plots in een zwakkere onderhandelingspositie. Als me wordt gevraagd of vier vijfde werken een vrije keuze is, dan zeg ik dat het vaak gewoon niet anders kan." VAN DE VYVER. "Er is een cultureel denkbeeld van wat een vrouw is. Bij het benoemen van een vrouw als 'carrièrevrouw', wordt bedoeld dat ze niet thuis kan zijn voor de kinderen. En wie moet dan voor hen zorgen? Toch niet haar man, die eigenlijk carrière zou moeten maken? Van mannen wordt dat niet gezegd, omdat het deel uitmaakt van het culturele denkbeeld dat hij carrière moet maken. Maar waarom zou een vrouw geen carrière mogen maken?" VAN DE VYVER. "Ook in mijn ploeg zijn er meer mannen dan vrouwen, maar de mannelijke collega's vragen evenveel ouderschapsverlof aan als de vrouwen. Ik verander mijn houding niet naargelang ik met vrouwen of mannen praat. Ik stel dezelfde vragen: hoe is het met de kinderen, hoe lukt de combinatie van werk en privé, hoe voel je je? We roddelen ook niet, want iedereen weet alles. Roddelen is negatieve energie. Ook ouderschapsverlof aanvragen kan leiden tot negatieve energie, als je weet dat je een gevecht moet leveren om het te krijgen. Bij ons wordt ouderschapsverlof gewoon goedgekeurd, het wordt zelfs toegejuicht." VAN DE VYVER. "Transparante en duidelijke communicatie. Er werden experts naar voren geschoven, dan weer andere experts, dan de politici. Er was geen rustpunt in de communicatie, een persoon die alle aspecten van de communicatie beheert en stuurt. Wacht liever een week langer, dan constant communicatie ad hoc te voeren. En als je steunmaatregelen neemt, zoals tijdelijke werkloosheid en maatregelen voor de horeca, denk dan na over wat ze op de lange termijn betekenen. Het verhaal van de zonnepanelen is ook zoiets. Ik kan daar bijna niet bij." VAN DE VYVER. "Neen. Je mag niet onderschatten hoeveel tijd het kost om van je medewerkers een ploeg te maken. In het bedrijfsleven gaat het trouwens al een tijdje over niets anders meer dan over togetherness en inclusie. Het gaat niet over het individu, maar over hoe je de individuen laat samenwerken. Daarbij is het belangrijk open en eerlijk met elkaar te communiceren en duidelijke regels te maken over wat je wel en niet wilt. Als iedereen op zijn eiland blijft zitten, zullen we er niet geraken. Het sleutelwoord voor de toekomst is 'samenwerken', maar in de politiek is dat nog niet helemaal doorgedrongen."