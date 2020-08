Het aantal vacatures in Vlaanderen is met 30 procent gedaald in vergelijking met juli vorig jaar. Dat meldt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) op basis van de aanmeldingen bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. In juni waren er nochtans hoopgevende signalen.

In juni had de VDAB nog even veel nieuwe jobaanbiedingen ontvangen als een jaar eerder, maar in juli was er een daling van liefst 30 procent tegenover vorig jaar. Het gaat nog om 17.164 gemelde vacatures.

'Juli 2019 was evenwel heel uitzonderlijk, als we vergelijken met juli 2018 is er een daling van ongeveer 15 procent', luidt het. 'Bij de start van de vakantieperiode is er altijd een daling van het aantal vacatures, dit jaar wordt die daling door corona nog versterkt. In totaal werden in de laatste 12 maanden bijna 256.000 vacatures gemeld.'

Er zijn wel enkele sectoren waar nu net meer volk nodig is. Zo zoekt de land- en tuinbouw volop extra handen. Met de aankomende oogst is er ook voor jobstudenten heel wat mogelijk, luidt het. En ook in de gezondheidszorg is er een stijgende vraag naar personeel.

Sterke dalingen zijn er dan weer bij de financiële diensten en zakelijke dienstverlening, net als in in de informatica, de horeca en het toerisme

