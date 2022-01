Vorig jaar zijn er in België 35 procent meer stookolieketels verkocht dan in 2020. Dat meldt VRT NWS op basis van cijfers van sectorfederatie Informazout.

De stijging is een gevolg van het verbod op ketels vanaf 1 januari in Vlaanderen. Wie een aardgasaansluiting in de straat heeft, mag sinds begin dit jaar geen nieuwe stookolieketel installeren. Bij nieuwbouw is dat sowieso verboden, zelfs als er geen aardgas in de buurt ligt. Consumenten hebben gebruik gemaakt van de laatste kans om een ketel te vernieuwen.

In 2021 werden nog 17.000 nieuwe ketels verkocht. In december was er zelfs een stijging van de verkoop met 65 procent. Het gaat wel om cijfers voor heel België.

Ook de gestegen prijzen voor elektriciteit en aardgas hebben geleid tot de gestegen verkoop.

