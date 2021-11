Het depot van PostNL in Wommelgem dat sinds maandag door het gerecht was gesloten wegens sociale inbreuken, is weer vrijgegeven. Dat laat arbeidsauditeur Gianni Reale weten. Het bedrijf zal wel enkele voorwaarden moeten naleven.

'Ik heb deze morgen beslist de ontzegeling toe te staan, mits naleving van strenge voorwaarden', zegt Reale. 'Indien nieuwe inbreuken worden vastgesteld in de toekomst, zal opnieuw verzegeld worden. De niet-naleving van de opgelegde voorwaarden maakt bovendien een misdrijf op zich uit.'

PostNL moet onder meer afstand nemen van chauffeurs die niet in orde zijn.

'We zijn heel erg blij dat het depot weer open kan', laat woordvoerster Lies Florentie van PostNl weten. 'Dit betekent dat de pakjes die nog in het depot liggen zo snel mogelijk bezorgd kunnen worden bij de mensen die ze besteld hebben. Maar het betekent ook (werk)zekerheid en rust voor de collega's van PostNL en voor de bezorgers die in Wommelgem elke ochtend de pakjes komen inladen om ze te bezorgen.'

'Op vraag van het arbeidsauditoraat worden onze controles nog verder verscherpt', gaat ze voort. 'Zo doen we continu controle op de identiteitspapieren van alle bezorgers die in onze depots komen. Daarnaast controleren we op vaste tijdstippen de inschrijvingen voor de sociale zekerheid. Wij willen benadrukken dat we er altijd naar streven om samen te werken en te groeien met bonafide ondernemers, die ondernemen volgens de bestaande wet- en regelgeving.'

Het depot zal rond de middag worden vrijgegeven.

