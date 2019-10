Voor de grafische industrie in België lijkt de bodem bereikt. De consolidatiegolf rolt onverminderd voort, maar de omzet stijgt wel opnieuw. "Dat maakt de overblijvers sterker", zegt Denis Geers, de voorzitter van de sectorfederatie Febelgra.

De persen van Graphius in Gent draaien op volle toeren. "In deze periode is het alle hens aan dek", zegt Denis Geers, de topman van de familiale drukkerijgroep en de voorzitter van de sectorfederatie Febelgra. "Van half augustus tot Kerstmis zit iedereen tot over zijn oren in het werk. De eerste twee kwartalen zijn minder goed, maar dat wordt nu goedgemaakt." Het Gentse bedrijf drukt onder meer boeken in aanloop naar de Frankfurter Buchmesse midden oktober, de Boekenbeurs in Antwerpen in november en de eindejaarsperiode. Graphius verwacht nog geen nieuwe recessie. "Wij voelen meteen dat er een recessie aankomt, als de marketingbudgetten worden bijgesteld. Op dit moment is dat niet het geval", stelt Geers vast.

