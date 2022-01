Deminor gaat beroep aantekenen tegen het vonnis van de Brusselse ondernemingsrechtbank van begin november. Die rechtbank had alle argumenten van tafel geveegd in de zaak die het juridisch advieskantoor opgestart was namens bijna 2.200 Arco-coöperanten die hun geld destijds kwijtgespeeld hadden. Deminor roept bovendien nieuwe Arco-coöperanten op om zich te registreren met het oog op nieuwe juridische stappen.

Net voor Kerstmis raakte al bekend dat Deminor beroep zal aantekenen indien 85 procent van de coöperanten tegen uiterlijk 7 januari instemt. Die drempel is gehaald, schrijft De Tijd en bevestigt Erik Bomans van Deminor woensdag aan Belga.

'We gaan in beroep, de drempel is ruimschoots gehaald. We hebben meer dan 99 procent gehaald, terwijl we minstens 85 procent vooropgesteld hadden.' Advocaten schrijven nu aan het verzoekschrift, en dat zal waarschijnlijk binnen 2 à 3 weken neergelegd worden bij het hof van beroep in Brussel, klinkt het. Wanneer het tot een arrest zal komen in beroep, kan Bomans niet zeggen. Maar het is algemeen geweten dat er een grote achterstand is bij het hof beroep, klinkt het. 'Misschien wil men een uitzondering maken omdat het zo'n grote zaak is , oppert hij, 'maar men kan toch zeker rekenen op enkele jaren'.

Deminor had na de uitspraak in eerste aanleg bijkomend advies ingewonnen, en dat sterkte het advieskantoor om in beroep te gaan. 'Dit vonnis is absoluut juridisch aanvechtbaar, op verschillende gronden.' Bomans zegt nog dat het ook een 'grote principekwestie' is en dat er beroep aangetekend wordt voor de 'duizenden coöperanten die misleid zijn'. "Het zou een slecht precedent zijn om dit zo te laten', klinkt het.

Registratie voor coöperanten

Het blijft niet bij het beroep. Zo roept Deminor alle coöperanten op om zich te registreren voor het dossier. Coöperanten die er niet bijwaren in eerste aanleg kunnen immers niet tussenkomen in de beroepsprocedure. 'Zij kunnen zich echter registreren zodat het advieskantoor stappen kan ondernemen om hun rechten te vrijwaren', luidt het op de Deminor-website.

Deminor zal hen 'juridische stappen' voorstellen. 'Er bestaat immers een reëel risico dat het recht op schadevergoeding definitief zal verjaren indien geen juridische stappen worden genomen. Ondertussen weten we ook dat de Belgische Staat geen initiatief zal nemen om de coöperanten te vergoeden, in schending van eerder gemaakte beloften. Er is tenslotte geen enkele garantie dat een mogelijke minnelijke schikking of een positieve uitspraak in de juridische procedure zal uitgebreid worden tot alle passieve coöperanten.'

Registratie is vrijblijvend en kan tot 31 maart. Coöperanten die betrokken zijn in Deminors eerste zaak, kunnen zich niet meer aanmelden, net als mensen die zich aangemeld hebben bij Arcoclaim. Die belangenorganisatie heeft zelf al een andere zaak lopen, maar voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Arcoclaim was vorig jaar ook voor de ondernemingsrechtbank van de partij omdat één van de betrokken gedupeerden naar hen overgestapt was.

De Brusselse ondernemingsrechtbank veegde in november nog de eis van de Arco-coöperanten van tafel. Ze verloren na het omvallen van de bankgroep Dexia het geld dat ze in Arco-aandelen hadden geïnvesteerd. Ze eisten hun inleg terug omdat ze naar eigen zeggen werden misleid. De aandelen zouden ten onrechte als veilig voorgesteld geweest zijn. De rechtbank noemde de eis echter onontvankelijk omdat de coöperanten niet individueel met bewijzen kwamen. Het proces was net voor het zomerreces enkele dagen gepleit in de oude gebouwen van de NAVO in Evere.

Ongeveer 800.000 Arco-coöperanten speelden destijds ongeveer 1,5 miljard euro kwijt.

