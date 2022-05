Op 30 juni zal baggeraar DEME normaal gezien een aparte beursnotering krijgen op Euronext Brussel, zo blijkt donderdagochtend in de marge van de kwartaalresultaten van moedermaatschappij CFE.

De beursnotering komt er door de afsplitsing van het aandeel CFE. De aandeelhouders moeten hiervoor op 29 juni het licht op groen zetten, maar zowel meerderheidsaandeelhouder Ackermans & van Haaren als Vinci -samen goed voor 74,2 procent in CFE- spraken al hun steun uit voor de transactie. Er is een drievierdemeerderheid nodig.

De precieze datum van de beursgang zal ook nog afhangen van goedkeuringen door toezichthouder FSMA en van beursuitbater Euronext, klinkt het donderdagochtend.

De afsplitsing van DEME werd eind vorig jaar aangekondigd. Er ontstaan twee aparte beursgenoteerde vennootschappen: CFE en DEME Group, met elk een eigen bestuur en eigen strategie. Aandeelhouders krijgen voor elk aandeel CFE dat ze bezitten, ook een aandeel in de baggermaatschappij.

Moeder Ackermans & van Haaren kwam donderdag ook met kwartaalresultaten. De holding beklemtoont dat ze slechts beperkt is blootgesteld aan het militaire conflict in Oekraïne, maar de indirecte gevolgen van de oorlog (gestegen prijzen van grondstoffen, verstoring logistiek,...) zijn wel meer en meer voelbaar, klinkt het. De winstverwachtingen met betrekking tot het jaar 2022 van een aantal bedrijven uit de AvH-groep worden daardoor negatief beïnvloed, waarschuwt AvH. Men gaat nu uit van een resultaatsbijdrage 'in lijn met die van 2021'. Door de verkoop van een aantal participaties verwacht de groep wel nog een recordwinst te realiseren.

CFE verwacht dit jaar een lagere nettowinst dan in 2021, door de hogere materiaalprijzen. Het orderboekje is wel beter gevuld. DEME verwacht een licht lagere nettowinst dit jaar, de omzet zou op een vergelijkbaar niveau blijven. De baggermaatschappij ziet door de onrust op de energiemarkten ook het aantal aanbestedingen voor offshore-energieprojecten toenemen.

De beursnotering komt er door de afsplitsing van het aandeel CFE. De aandeelhouders moeten hiervoor op 29 juni het licht op groen zetten, maar zowel meerderheidsaandeelhouder Ackermans & van Haaren als Vinci -samen goed voor 74,2 procent in CFE- spraken al hun steun uit voor de transactie. Er is een drievierdemeerderheid nodig. De precieze datum van de beursgang zal ook nog afhangen van goedkeuringen door toezichthouder FSMA en van beursuitbater Euronext, klinkt het donderdagochtend. De afsplitsing van DEME werd eind vorig jaar aangekondigd. Er ontstaan twee aparte beursgenoteerde vennootschappen: CFE en DEME Group, met elk een eigen bestuur en eigen strategie. Aandeelhouders krijgen voor elk aandeel CFE dat ze bezitten, ook een aandeel in de baggermaatschappij.Moeder Ackermans & van Haaren kwam donderdag ook met kwartaalresultaten. De holding beklemtoont dat ze slechts beperkt is blootgesteld aan het militaire conflict in Oekraïne, maar de indirecte gevolgen van de oorlog (gestegen prijzen van grondstoffen, verstoring logistiek,...) zijn wel meer en meer voelbaar, klinkt het. De winstverwachtingen met betrekking tot het jaar 2022 van een aantal bedrijven uit de AvH-groep worden daardoor negatief beïnvloed, waarschuwt AvH. Men gaat nu uit van een resultaatsbijdrage 'in lijn met die van 2021'. Door de verkoop van een aantal participaties verwacht de groep wel nog een recordwinst te realiseren. CFE verwacht dit jaar een lagere nettowinst dan in 2021, door de hogere materiaalprijzen. Het orderboekje is wel beter gevuld. DEME verwacht een licht lagere nettowinst dit jaar, de omzet zou op een vergelijkbaar niveau blijven. De baggermaatschappij ziet door de onrust op de energiemarkten ook het aantal aanbestedingen voor offshore-energieprojecten toenemen.