DEME mag meer dan 350 kilometer aan kabels leggen voor nieuwe windparken in de VS. Dat heeft de maritieme dienstverlener woensdag bekendgemaakt.

DEME haalde het contract binnen voor het transport en de installatie van de kabels voor de windparken Empire 1 en 2, aan de oostkust van de VS. Die twee windparken zullen een vermogen hebben van meer dan 2 gigawatt en meer dan een miljoen woningen in New York van stroom voorzien.

DEME spreekt van een substantieel contract, waarmee een contract wordt bedoeld met een waarde tussen 150 à 300 miljoen euro.

