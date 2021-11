DEME Offshore US, een Amerikaanse dochter van de Belgische baggerreus, heeft een contract binnengehaald voor de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Amerikaanse staat Virginia. Volgens het bedrijf gaat het om 'het grootste contract ooit dat werd gegund in de VS voor de installatie van offshore wind'.

Dominion Energy Virginia, een dochteronderneming van Dominion Energy Inc., gunde het contract aan een consortium van DEME Group en de Italiaanse multinational Prysmian, met een totale waarde van meer dan 1,9 miljard dollar (1,64 miljard euro).

Het project Coastal Virginia Offshore Wind Farm (CVOW) zal na de verwachte oplevering in 2026 het grootste windmolenpark zijn in de VS en een van de grootste in de wereld, stelt DEME. Het park komt op 43 kilometer voor de kust van Virginia Beach en zal een capaciteit van 2,6 GW hebben, om energie te leveren aan zowat 660.000 huishoudens. Het park moet ook de CO2-uitstoot verlagen met ruim 2 miljoen ton per jaar.

DEME Offshore US haalde een zogeheten Balance of Plant-contract binnen met een waarde van meer dan 1,1 miljard dollar. Dat omvat het transport en de installatie van 176 monopijlerfunderingen met transitiestukken, drie offshore substations, erosiebescherming en de levering en installatie van onderzeese export- en infield-kabelsystemen. 'DEME Offshore zal toezien op alle offshore installatiewerken voor de funderingen, substations, infield-kabels en een deel van de exportkabels', klinkt het. Voor de realisatie vormde het bedrijf een consortium met Prysmian, dat gespecialiseerd is in onderzeese stroomkabelsystemen.

Eerder haalde DEME in de VS ook al contracten binnen voor het windmolenpark Vineyard Wind 1, voor de kust van Massachussetts, en voor het windmolenpark South Fork voor de kust van Long Island. Die parken worden naar verwachting opgeleverd in 2023 en zullen dan energie leveren aan ruim 400.000 huishoudens en bedrijven in Massachusetts en ruim 70.000 huishoudens op Long Island.

'Dankzij Belgische passie en expertise realiseren we de klimaatambities van president Biden om tegen 2030 30 GW geïnstalleerde capaciteit wind op zee te hebben', reageert federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten op de aankondiging van DEME.

Volgens de minister toont het contract voor DEME aan dat België als klein land een grote bijdrage kan leveren aan de wereldwijde klimaatuitdaging. 'Het toont ook aan dat wat goed is voor het klimaat, goed is voor bedrijven en goed voor iedereen', zegt ze. 'België staat wereldwijd niet alleen gekend voor haar bier en chocolade maar ook voor wind op zee. Wind op zee is niet alleen een jobcreator in eigen land en de drijvende kracht achter het halen van de klimaatambities, het is ook een van onze beste exportproducten.'

