Maaltijdbezorger Delivery Hero heeft 235 miljoen dollar - ruim 201 miljoen euro - geïnvesteerd in de Duitse 'flitsbezorgdienst' Gorillas, die binnen 10 minuten boodschappen levert. Delivery Hero heeft inmiddels een belang van 8 procent verworven in de Berlijnse startup.

Gorillas, dat onder andere met fietskoeriers werkt, is actief in negen landen. Naast België zijn dat Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wereldwijd werken er meer dan 11.000 mensen voor het bedrijf.

'Delivery Hero is op een missie om quick commerce wereldwijd te bevorderen en we zien Gorillas als een van de leiders in Europa en de VS. We geloven echt dat investeren in innovatieve q-commerce-spelers de hele industrie ten goede zal komen en een nieuwe standaard zal zetten voor hoe een geweldige klantervaring eruit ziet', aldus CEO Niklas Östberg van Delivery Hero.

Gorillas heeft bij een financieringsronde in totaal bijna 1 miljard dollar opgehaald. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste financiering voor een niet-beursgenoteerd bedrijf in de Europese boodschappenbezorgingssector tot nu toe. Eerder dit jaar haalde Gorillas al 290 miljoen dollar op.

Gorillas, dat onder andere met fietskoeriers werkt, is actief in negen landen. Naast België zijn dat Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wereldwijd werken er meer dan 11.000 mensen voor het bedrijf. 'Delivery Hero is op een missie om quick commerce wereldwijd te bevorderen en we zien Gorillas als een van de leiders in Europa en de VS. We geloven echt dat investeren in innovatieve q-commerce-spelers de hele industrie ten goede zal komen en een nieuwe standaard zal zetten voor hoe een geweldige klantervaring eruit ziet', aldus CEO Niklas Östberg van Delivery Hero. Gorillas heeft bij een financieringsronde in totaal bijna 1 miljard dollar opgehaald. Volgens het bedrijf gaat het om de grootste financiering voor een niet-beursgenoteerd bedrijf in de Europese boodschappenbezorgingssector tot nu toe. Eerder dit jaar haalde Gorillas al 290 miljoen dollar op.