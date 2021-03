De Britse maaltijdbezorger Deliveroo wil bij zijn beursgang in Londen het kapitaal met een miljard pond (bijna 1,2 miljard euro) verhogen. Dat heeft Deliveroo maandag bevestigd. Een timing voor de beursgang gaf het bedrijf nog niet mee.

Naast het miljard pond aan nieuwe aandelen zullen er ook bestaande aandelen van de huidige aandeelhouders worden aangeboden, aldus Deliveroo.

De maaltijdbezorger bevestigde ook nog eens dat er een zogenaamde 'dual class'-aandelenstructuur komt gedurende drie jaar, waarbij de oprichters meer zeggenschap hebben bij stemmingen dan andere aandeelhouders.

Deliveroo werd bij een financieringsronde in januari door investeerders gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar. De Amerikaanse internetwinkel Amazon heeft een belang van 16 procent in het Londense bedrijf. De beursgang wordt in de loop van april verwacht.

Deliveroo maakte vorige week bekend dat het vorig jaar een verlies leed van 223,7 miljoen pond, tegenover een verlies van 317,3 miljoen pond in 2019. De waarde van de transacties op het platform steeg met bijna twee derde, tot 4,1 miljard pond vorig jaar.

Deliveroo werkt nu naar eigen zeggen samen met 115.000 restaurants en stelt meer dan 100.000 bezorgers tewerk in twaalf landen, waaronder België.

