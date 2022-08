Maaltijdbezorger Deliveroo begint een 'consultatieproces' om de activiteiten in Nederland stop te zetten. Dat meldt het Britse bedrijf in de marge van zijn halfjaarresultaten. Verwacht wordt dat tegen eind november het vertrek rond zal zijn.

Deliveroo zegt in elf markten wereldwijd actief te zijn, waaronder ook België, en de meeste omzet te behalen op plekken waar het de nummer 1 of 2 in de markt is. Uit Nederland haalt de groep maar 1 procent van zijn omzet. 'Het bedrijf heeft vastgesteld dat het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland een onevenredige investering vereist met een onzeker rendement op lange termijn', verklaart Deliveroo zijn keuze.

Tot het einde van het consultatieproces blijft de bezorger normaal werken. In een mail aan de klanten klinkt het dat de beslissing nog niet definitief is.

Over een stopzetting van de activiteiten in een ander land is geen sprake in het persbericht. 'In België is de situatie alvast heel anders', zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. "Eerder dit jaar breidden we uit naar nog meer steden, we zijn nu actief in 25 steden. En daarnaast versterken we ook onze bestaande partnerschappen, met bijvoorbeeld Carrefour, McDonalds en Quick."

Bij de publicatie van de resultaten van het tweede kwartaal, enkele weken terug, bleek al dat de "brutotransactiewaarde" er met slechts 2 procent op vooruit ging. In het eerste kwartaal werd daar nog een groei van 12 procent opgetekend.

Toen snoeide het bedrijf al in zijn prognoses. Door de stijgende consumptieprijzen is er minder vraag voor de levering van maaltijden aan huis. Terwijl Deliveroo eerder nog uitging van een groei van de totale waarde van de bestellingen dit jaar met 15 tot 25 procent, verwacht het nu een toename met 4 tot 12 procent.

Ook andere bedrijven in de sector moeten de tol van de stijgende consumptieprijzen dragen. Zo maakte Deliveroo-concurrent Just Eat Takeaway, ook actief in ons land, midden juli bekend dat het van plan is tot 350 banen te schrappen in Frankrijk.

Ook in Nederland kampt Deliveroo met juridische problemen, merkt Het Financieele Dagblad woensdag op. De koeriers werken als zelfstandigen voor het bedrijf, maar verschillende Nederlandse rechters oordeelden dat het eigenlijk om werknemers gaat. De Hoge Raad zou zich in december moeten uitspreken over de zaak, maar in juni werd in een advies aan de rechtbank al geoordeeld dat de koeriers inderdaad werknemers zijn - de Hoge Raad neemt de adviezen meestal over.

