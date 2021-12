Er is geen reden om de samenwerkingscontracten van de maaltijdkoeriers van Deliveroo te herkwalificeren. De koeriers kunnen dus blijven werken als zelfstandigen. Dat heeft de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel woensdag beslist.

De arbeidsauditeur had in oktober gepleit voor een herkwalificering van de contracten. 'Koeriers zijn werknemers in loondienst', klonk het toen. De arbeidsauditeur vond dat de koeriers schijnzelfstandigen zijn die in de praktijk eigenlijk werknemers zijn van het platform, en dat ze dus een arbeidsovereenkomst moeten krijgen. Ook onder meer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, vakbonden en voormalige koeriers zaten op dezelfde lijn.

Maar de rechtbank volgt dat standpunt dus niet. In het vonnis wijst de rechtbank er onder meer op dat de koeriers de vrijheid hebben om hun werk zelf te organiseren (ze kunnen bijvoorbeeld leveringen weigeren), en dat uit het onderzoek niet blijkt dat er sprake is van een ondergeschikte relatie. De rechtbank ziet wel een economische afhankelijkheid van de koeriers ten opzichte van Deliveroo, maar dat staat zelfstandigheid niet in de weg. En van juridische ondergeschiktheid, wat een kenmerk is van een arbeidsovereenkomst, is er volgens de rechtbank geen sprake.

'De werkrelatie tussen enerzijds Deliveroo en anderzijds de 115 koeriers waarvan de arbeidsauditeur sprak en de koeriers die vrijwillig zijn tussengekomen in deze procedure, kan niet geherkwalificeerd worden in een arbeidsovereenkomst', besluit de arbeidsrechtbank in zijn vonnis.

In 2018 liet het arbeidsauditoraat van Brussel een onderzoek voeren naar het werkelijke statuut van de maaltijdkoeriers van Deliveroo. In 2017 had Deliveroo zijn ongeveer 2.000 koeriers aangezet om 'dienstverleners in de deeleconomie" te worden, met zelfstandigenstatuut. Na twee jaar onderzoek concludeerde het auditoraat dat hun arbeidsrelatie geherkwalificeerd zou moeten worden tot dat van werkgever en werknemer.

Reactie Deliveroo

Deliveroo zelf reageert tevreden op het vonnis van de Brusselse arbeidsrechtbank. 'Dit is een belangrijke erkenning en het is in lijn met de juridische interpretatie die we altijd hebben verdedigd over de manier waarop koeriers met Deliveroo willen werken', zegt Deliveroo-woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. De woordvoerder spreekt ook van 'goed nieuws voor de koeriers die houden van het flexibele werk dat Deliveroo hen biedt'.

Volgens het bedrijf heeft de arbeidsrechtbank een aantal elementen erkend die wijzen op een activiteit als zelfstandige. Zoals 'de uitdrukkelijke wil van de koeriers en het platform om zelfstandig diensten te verrichten, de vrijheid om de werktijden te organiseren en de afwezigheid van hiërarchie vanuit Deliveroo', aldus Van Nuffel.

Deliveroo roept de regering op om het vonnis te volgen en voor een 'stabiel wettelijk kader' te zorgen dat de koeriers geeft 'wat zij wensen, namelijk een combinatie van flexibel werk en zekerheid'.

