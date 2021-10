De BVA heeft haar jaarlijkse awards uitgereikt. Deliverect, Odoo en Abriso-Jiffy haalden het in hun respectieve categorieën.

De Belgian Venture Capital & Private Equity Association bekroont bedrijven die een opmerkelijke groei hebben gerealiseerd dankzij de steun van private- equity-investeerders. Voor de vierde editie had de Belgische sectorvereniging drie bedrijven per categorie genomineerd:

- Venture company of the year: AgomAb Therapeutics, Deliverect en Imcyse

- Growth company of the year: Odoo, UgenTec en Univercells

- Buy-out company of the year: Abriso-Jiffy, Corialis en Circet Benelux

Hieronder stellen we de laureaten voor.

Deliverect - Groeitijger

Drie jaar geleden opgericht, en vandaag al 14.000 klanten in 38 landen: niet veel starters zullen het Deliverect nadoen. Met de software van het Gentse bedrijf kunnen restaurants onlinebestellingen voor afhaalmaaltijden vlotter verwerken. Sedert de coronacrisis is de verkoop van afhaalmaaltijden in de hoogte geschoten. De bestellingen komen binnen via Deliveroo, Uber Eats, Takeaway.com en andere platformen. Deliverect brengt orde in de wirwar.

De starter haalde al 90 miljoen dollar op bij investeringsfondsen, waaronder Smartfin van de techondernemer Jürgen Ingels. Andere investeerders zijn internationale kleppers als DST Global en Redpoint Ventures. "Redpoint behoort tot de top van de investeerders in Silicon Valley. DST investeerde in een vroeg stadium in wat nu heel succesvolle bezorg- en betaalbedrijven zijn. Hun enorme netwerk in de VS willen we gebruiken voor onze verdere expansie daar", zei CEO Zhong Xu enkele maanden geleden aan Trends.

Zhong Xu © T. SWEERTVAEGHER

Deliverect telt ruim 250 werknemers verspreid over 11 kantoren in 4 continenten. "De software van Deliverect heeft amper drie jaar na zijn oprichting al 30 miljoen bestelde maaltijden verwerkt, samen goed voor 1 miljard dollar omzet bij onze klanten", aldus Xu nog. Op zijn vijfde verhuisde Xu samen met zijn ouders van China naar Gent. Hij stichtte Deliverect samen met Jan Hollez. Beide dertigers richtten eerder al Posios op, gespecialiseerd in mobiele kassasoftware, dat ze verkochten aan sectorgenoot Lightspeed.

Deliverect staat nog maar aan het begin, aldus Xu. "De onlinemaaltijden betekenen voor de restaurants een nieuw verkoopkanaal, een nieuw publiek, en nieuwe kansen." Voor concurrentie is Xu niet bang. "Wij zijn de leider en de pionier in deze niche. Wij bouwen een nieuw ecosysteem van maaltijdbezorgers, restaurants, dark kitchens en voedselproducenten. Dat geeft ons een unieke positie. Unilever bijvoorbeeld gebruikt onze software, zodat consumenten rechtstreeks Ben & Jerry's-ijs kunnen bestellen."

Het gros van zijn aanwervingen deed Deliverect in volle coronacrisis, wat veel zegt over zijn bedrijfscultuur. "We houden vast aan een zo vlak mogelijke organisatie, waarin iedereen veel autonomie en vertrouwen krijgt", aldus Xu.

Odoo - Waalse unicorn

In enkele jaren tijd is Odoo een begrip geworden in het economische landschap. Het is een van de slechts twee Belgen in de CB Insights-lijst van privébedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar, de zogenoemde unicorns. Het andere is de Brusselse start-up Collibra.

De oorsprong van Odoo gaat terug tot 2002 toen Fabien Pinckaers TinyERP lanceerde met als doel beheersoftware toegankelijk te maken voor kmo's. In 2010 maakte hij met Open ERP de overstap naar opensourcesoftware en heroriënteerde hij de strategie van het bedrijf volledig, dankzij de steun van private-equity-investeerders. "In 2010 zijn we van een dienstverlenend bedrijf dat leefde van zijn ontwikkelingsdiensten, overgestapt naar een software-uitgever die deze diensten delegeert aan een netwerk van partners", legt Pinckaers uit. "We zijn van de ene dag op de andere gestopt met onze serviceactiviteiten om ons te positioneren als uitgever." Enkele jaren later haalde Odoo opnieuw kapitaal op bij durfkapitaalfondsen en SRIW om zijn SaaS-aanbod (Software as a Service) in de cloud te ontwikkelen.

Fabien Pinckaers Odoo © BELGAIMAGE

Odoo steunt nu op een wereldwijd ecosysteem, een netwerk van meer dan 3600 partners met ook banden in de universitaire gemeenschap. Het heeft ook meer dan 1700 mensen in dienst en streeft naar 10.000 werknemers binnen de vijf jaar. De omzet is tussen 2015 en 2020 vertienvoudigd tot 83 miljoen. Voor 2021 is er wellicht opnieuw een groei van meer dan 50 procent. Een van de sterkste punten van de onderneming is dat zij het grootste deel van haar inkomsten uit abonnementen haalt, waardoor zij een goed zicht heeft op haar toekomstige groei.

Abriso-Jiff - Kwantumsprong

Europees marktleider word je niet in één dag. Voor het West-Vlaamse Abriso-Jiffy begon het verhaal in 1985, toen de specialist in beschermend verpakkings- en isolatiemateriaal opgericht werd door de ondernemersfamilie Deceuninck. In 2013 stond het bedrijf op de rand van het faillissement en kocht het management de familie Deceuninck uit. Nog eens drie jaar later stapte de Nederlandse private-equityspeler Bencis Capital Partners in het kapitaal. Het was de aanloop naar de kwantumsprong in 2019: de overname van de Italiaanse sectorgenoot Jiffy door Abriso. Sedertdien gaat het bedrijf onder de naam Abriso-Jiffy door het leven.

Abriso-Jiffy sloot het boekjaar 2020 af met een omzet van 212 miljoen euro en 1450 werknemers. Het bedrijf heeft vijftien productievestigingen in elf Europese landen. De producten zijn gemaakt van polymeren en beschermen tegen schade, koude, hitte of lawaai. Denk bijvoorbeeld aan de plastic folie met luchtbellen om breekbare goederen in te wikkelen, of aan technisch schuim voor de verpakking van elektronica, of tubes van polyethyleen om buizen voor warmteverlies te behoeden.

Abriso-Jiffy mikt op duurzaamheid, op alle vlakken. "Alle producten van Abriso-Jiffy zijn recycleerbaar en kunnen worden gemaakt met gerecycleerd materiaal", zegt Jan Dejonghe, minderheidsaandeelhouder en gewezen CEO. "Sedert de overname van Jiffy zijn we marktleider en kunnen we de prijs zetten. En dankzij onze geografische spreiding en grote productenportefeuille kunnen we de conjuncturele schommelingen in de sector afvlakken."

Daarmee is Abriso-Jiffy klaar voor de toekomst, en is de taak van Bencis volbracht. De Nederlandse investeerder verkocht onlangs zijn meerderheidsbelang aan Quva, het investeringsvehikel van Pascal Vanhalst. Dejonghe blijft minderheidsaandeelhouder en bestuurder, en ook het management heeft een klein belang.

Jan Dejonghe Abriso-Jiffy © J. LAMPENS

"We verwachten dit jaar een omzet van 300 miljoen euro", zegt Dejonghe. "We namen net nog Novostrat over, een Ierse sectorgenoot met een 200-tal werknemers en productievestigingen in Ierland en Polen. Abriso-Jiffy zal blijven groeien, met dezelfde aandeelhouders als vandaag."

