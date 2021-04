Delhaize ambieert om tegen het einde van dit jaar volledig CO2-neutraal te zijn. Momenteel zijn de winkels al CO2-neutraal en daar hoopt het bedrijf in de toekomst ook de andere activiteiten, zoals de kantoren en distributiecentra, aan toe te voegen.

CO2-neutraliteit wil niet zeggen dat ze geen CO2 meer uitstoten. Delhaize investeerde onder meer in zonnepanelen en warmtepompen, maar een nuluitstoot is vandaag volgens de supermarktketen nog onhaalbaar.

Daarom steekt Delhaize, naast de inspanningen om haar eigen CO2-uitstoot te verminderen, ook geld in binnen- en buitenlandse klimaatprojecten. De CO2 die bij die projecten bespaard wordt, mogen zij aftrekken van de CO2 die ze nu nog uitstoten. Met deze combinatie van vermindering en compensering mikt Delhaize op CO2-neutraliteit tegen het einde van het jaar.

