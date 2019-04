Retailer Delhaize probeert talent te strikken met originele selectieprocedures.

Delhaize stelt in België zo'n 32.000 mensen tewerk, van wie 13.000 eigen personeelsleden. De overige medewerkers zijn jobstudenten of personeel van zelfstandige winkeluitbaters. Dit jaar gaat het bedrijf op zoek naar een duizendtal nieuwe werknemers. 'Voor het merendeel vaste contracten en met de klemtoon op de regio's Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant', zegt woordvoerder Roel Dekelver. De woordvoerder merkt op dat het alsmaar moeilijker wordt om de juiste profielen te vinden. Daarom wordt voor leidinggevende functies van teamleader en (assistant) store manager geopteerd voor een originele selectieprocedure.

'Voor de functie van (assisant) store manager organiseren we op 23 april een soiree in Vilvoorde. Op die manier kunnen ook mensen met een job een kijkje komen nemen', klinkt het. Voor de functie van team leader wordt op 7 mei in Gent een kookworkshop met Sofie Dumont georganiseerd. 'Niet zozeer om de mensen te beoordelen op hun kookkunsten, maar wel om te zien hoe ze samenwerken en communiceren met anderen', aldus de woordvoerder.

Ook andere bekende gezichten, zoals Jan Leyers, Christophe Deborsu en Gino Van Ossel worden in de nieuwe selectieprocedures ingeschakeld. De Franstalige rekruteringsevents vinden plaats op respectievelijk 25 april en 9 mei.