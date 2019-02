Delhaize verhuist hoofdkantoor naar gebouwen De Persgroep in Kobbegem

De gebouwen van De Persgroep, dat zelf naar Antwerpen verhuist, liggen vlak bij de bestaande logistieke vestiging van Delhaize in Zellik. Het bedrijf brengt dus zijn activiteiten samen. De huidige kantoren in Sint-Jans-Molenbeek zal Delhaize verkopen. In Kobbegem zal Delhaize huren van vastgoedontwikkelaar WDP.

Zo'n duizend personeelsleden van Delhaize krijgen een nieuwe werkplek. Naast de ondersteunende diensten in Molenbeek zullen ook de werknemers van de IT-diensten van het kantoor in Anderlecht in 2020 verhuizen naar Zellik. Tot slot wil Delhaize in 2021 ook zijn wijnbottelarij verhuizen naar Zellik.

Delhaize heeft het plan maandag meegedeeld aan het personeel. 'Nu gaan we in alle transparantie met de sociale partners en het personeel overleggen en de verhuizing goed voorbereiden', zegt woordvoerder Roel Dekelver.