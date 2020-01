Het Deense bedrijf GreenMobility, dat in Kopenhagen en Aarhus elektrische deelwagens uitbaat, wordt actief in Antwerpen. Het bedrijf zal zijn diensten in Antwerpen opzetten in een joint venture met lokale partner Deurnese Transportmaatschappij, zo heeft GreenMobility maandag gemeld in een persbericht.

Het Deense bedrijf GreenMobility, dat in Kopenhagen en Aarhus elektrische deelwagens uitbaat, wordt actief in Antwerpen. Nadien zouden Gent en Brussel volgen. GreenMobility heeft de nodige toelatingen voor zijn diensten van de stad Antwerpen verkregen. De elektrische deelwagens moeten zorgen voor minder privéwagens en een gunstige invloed op het milieu. Het bedrijf zal zijn diensten in Antwerpen opzetten in een joint venture met lokale partner Deurnese Transportmaatschappij, zo heeft GreenMobility maandag gemeld in een persbericht.

De start van de activiteiten in Antwerpen is gepland voor de lente van dit jaar. Er zal een vloot van tot 350 elektrische auto's uitgerold worden, klinkt het. Begin dit jaar zal GreenMobility ook al uitbreiden naar de steden Malmö en Göteburg in Zweden.

'We zien België als een sterke en snelgroeiende markt voor elektrisch autodelen. Dat geeft, met een duidelijke politieke focus en financiële steun voor elektrische voertuigen, de optimale opportuniteit voor een snelle marktintrede en een interessant business model, in het bijzonder in Vlaanderen', zegt Thomas Heltborg Juul, CEO van GreenMobility. Na Antwerpen wil het bedrijf ook in Gent en Brussel actief worden.

