De zelfrijdende trein is in aantocht

Volgend jaar komen er naar verluidt ook tests met reizigerstreinen. Dat zegt ProRail-topman Pier Eringa in de krant De Telegraaf. Verwacht wordt dat de 'autonome' treinen na 2023 volop in de dienstregeling komen in Nederland.

Voor de test met een zelfrijdende goederentrein, op de Betuwelijn, is het nog wachten op groen licht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat groen licht komt er mogelijk binnen enkele weken.

De proeven met passagierstreinen worden in eerste instantie doorgevoerd op het traject Groningen-Leeuwarden. Onder meer streekvervoerder Arriva heeft interesse. Ook de Franse treinbouwer Alstom doet mee. TNO doet onderzoek.

De zelfrijdende treinen 'kunnen sneller, veiliger en dichter op elkaar rijden. Daardoor kan de capaciteit op het drukke spoor met 50 procent toenemen', stelt Eringa. "Dat betekent een hoop extra reizigers. Dat is hoognodig om niet vast te lopen."

De Belgische spoornetbeheerder Infrabel laat weten dat dergelijke tests in de eerste plaats afhangen van de plannen van de spoorwegmaatschappijen. De NMBS, de voornaamste gebruiker van het Belgische spoornet, heeft alvast nog geen plannen in die richting.

"We volgen dit soort technologische ontwikkelingen uiteraard op de voet, maar dit is op dit moment niet aan de orde", aldus een woordvoerder.