Apple is op de beurs evenveel waard als Meta Platforms, Amazon en Alphabet samen. Het is niet toevallig dat Apple beter standhoudt. Het is een techgigant zonder dictatoriale oprichters aan het stuur en waar andere aandeelhouders mee mogen profiteren van de miljardenwinsten die het bedrijf de voorbije jaren heeft gemaakt.

Vorige week verloren Amazon, Alphabet (Google) en Meta Platforms (Facebook) bijna 450 miljard dollar aan beurswaarde. Ook deze week ligt de gezamenlijke waardering een paar honderden miljarden dollars lager. Die bedraagt zo'n 2.200 miljard dollar, evenveel als Apple op zijn eentje waard is op de beurs.

...

Vorige week verloren Amazon, Alphabet (Google) en Meta Platforms (Facebook) bijna 450 miljard dollar aan beurswaarde. Ook deze week ligt de gezamenlijke waardering een paar honderden miljarden dollars lager. Die bedraagt zo'n 2.200 miljard dollar, evenveel als Apple op zijn eentje waard is op de beurs. Tijdens de coronapandemie had big tech de macht gegrepen. Nadat in de lente van 2020 de eerste paniek op de beurs was weggeëbd, hadden beleggers big tech tot de winnaar van de coronacrisis gebombardeerd. Het leek de beste manier om je beleggingen en je spaargeld te beschermen tegen de gevolgen van corona. De aandelenkoersen explodeerden, waardoor de FAANG-giganten (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google) zeer dominant werden in de beursindexen. Ze werden bepalend voor de waarde van pensioenfondsen en andere beleggingsfondsen.Een beurscorrectie was onvermijdelijk. De waarderingen van veel techgiganten waren te veel gestoeld op het idee dat de bomen tot aan de hemel zouden groeien. Maar het is opvallend dat drie winnaars van de coronacrisis nu zo hard gestraft worden, en daarmee ook miljoenen beleggingsportefeuilles lichter worden gemaakt. De oorzaken van de koersval van Amazon, Alphabet en Meta Platforms zijn verschillend, maar er is wel een rode draad. Bij alle drie hebben de oprichters bijna of helemaal de controle over het bedrijf als grote aandeelhouder of via speciale aandelen met meerdere stemmen.Er zijn nog veel bedrijven waar oprichters als verlichte dictators regeren, maar bij dat trio zijn ze in hun daden zeer respectloos tegenover andere aandeelhouders. Apple wordt minder hard gestraft op de beurs, onder meer omdat het een stabiel dividend uitbetaalt. Het laat alle aandeelhouders profiteren van zijn prestaties. Die reputatie is goud waard in onzekere tijden.Bij Amazon, Meta en Alphabet zou er al jaren perfect een dividend kunnen worden betaald, maar de oprichters willen dat niet. De verklaring is altijd geweest dat Amazon en co. het geld investeren in de lange termijn en dat de aandeelhouders daarvan profiteren via stijgende beurskoersen. De voorbije tijd is gebleken dat ze het geld niet goed investeren. Het Metaverse-platform van Facebook flopt, de zelfrijdende wagens en andere zijprojecten van Google verbranden geld, het veel te agressieve e-commercemodel van Amazon moet worden gesubsidieerd door clouddiensten, enzovoort.Gewone aandeelhouders kunnen er niet op het beleid wegen. Ze kunnen enkel met hun voeten stemmen, door hun aandelen verkopen. Ondertussen zijn Mark Zuckerberg (Meta Platforms), Jeff Bezos (Amazon) en Sergey Brin en Larry Page (Alphabet/Google) al jaren zeer opportunistisch omgesprongen met hun privileges als referentieaandeelhouder. Zoals andere techmiljardairs profiteerden ze van een overgewaardeerde koers. Ze moesten relatief weinig aandelen verkopen, en dus controle opgeven, om miljarden op te halen voor andere investeringen. Of ze leenden geld met die overgewaardeerde aandelen als onderpand. Dat laatste bleek ook nog een heel goede manier om belastingen te ontwijken. Kortom, de techmiljardairs achter Amazon en co. gebruikten een achterpoortje om de fantastische prestaties van hun bedrijven te verzilveren zonder dat ze dat met gewone aandeelhouders moesten delen. Laat ons hopen dat aan die opportunistische politiek een einde komt door de crash van big tech op de beurs. Dividenden worden het signaal dat de oprichters van Amazon, Alphabet en Meta hun medeaandeelhouders niet meer als derderangsburgers zien.