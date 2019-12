analyse

De toekomst van biotech kleurt niet altijd roze

Bert Lauwers redacteur bij Trends

Wie hunkert naar een dagelijkse portie adrenaline, passie en dramatiek in het bedrijfsleven, komt in 2020 alweer het meest aan zijn trekken in de biotechsector.

BIOTECH Adrenaline, passie en dramatiek. © Getty Images/iStockphoto

Biotech is niet voor doetjes. Angsthazen en twijfelaars kunnen zich volgend jaar vele slapeloze nachten besparen door de sector het hele jaar te mijden. Al lonken winsten her en der even verleidelijk als de appel naar Eva in de Hof van Eden, en zijn er steeds meer sappige biotechappels om in te bijten dankzij de steeds rijkere voedingsbodem voor de sector in Wallonië, Brussels en Vlaanderen.

...

