Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet is niet ontslagen omwille van de tegenvallende resultaten. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) maandag gezegd in De ochtend op Radio 1. De Sutter heeft het over 'een escalatie van verschillende zaken'.

Van Avermaet is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S. Deze week kwam aan het licht dat een aantal bestuurders van bpost Van Avermaet niet meer steunde. Het bedrijf maakte ook tegenvallende financiële resultaten bekend, die het aandeel deden kelderen.

De Sutter zegt maandag dat het ontslag niet het gevolg is van die tegenvallende resultaten, maar wel van een escalatie van verschillende zaken, 'de context, de communicatie, de leiderschapskwaliteiten en het vertrouwen dat kwijtgeraakt is'.

Volgens De Sutter gebeurde de kanteling daarover zondagavond. 'Wij hebben het hele weekend vergaderd en gisteravond is er een kanteling gebeurd in de raad van bestuur'. Wat daar volgens de minister de doorslag voor heeft gegeven is discussie over transparatantieverplichtingen ten opzichte van die raad van bestuur. Die had al in september meer duidelijkheid gevraagd, maar die is niet naar tevredenheid gegeven, zegt De Sutter, waardoor eind februari de vraag opnieuw werd gesteld. 'Dat is de reden waarom de emmer is overgelopen. Door zijn verhouding met de raad van bestuur.'

Imagoschade

De Standaard en De Tijd meldden eerder dat het de federale regering, meerderheidsaandeelhouder van bpost, was die zondag aandrong op het onmiddellijke ontslag van Van Avermaet. De raad van bestuur zou het ontslag vervolgens 's avonds hebben bevestigd.

De Sutter zegt maandag voorts dat ze zich wel degelijk zorgen maakt over de financiële resultaten en de imagoschade die bpost oploopt. 'Wij zijn meerderheidsaandeelhouder, natuurlijk maken we ons zorgen over de financiële situatie van het bedrijf.'

'We hebben nu snel een nieuwe CEO nodig die het bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Die zoektocht zal nu meteen moeten gaan beginnen', besluit De Sutter.

