Elon Musk heeft zich in nesten gewerkt door op een extreem onbezonnen manier Twitter te kopen, stelt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Elon Musk heeft zich in nesten gewerkt door op een extreem onbezonnen manier Twitter te kopen. Nu probeert hij alsnog de deal te doen kapseizen, waardoor hij geen 44 miljard dollar hoeft te vinden. Hij zegt dat Twitter liegt over het aantal valse accounts en geen accurate informatie wil geven.

Musk heeft juridisch geen been om op te staan. Hij heeft zijn advocaten laten onderhandelen over een bindende koopovereenkomst, waarbij hij afzag van een uitgebreid boekenonderzoek. Alleen al op basis daarvan zal de rechtbank hem in het ongelijk stellen. Maar ook inhoudelijk maakt hij weinig kans. Twitter moet als beursgenoteerd bedrijf transparant zijn over zijn gebruikersaantallen, waaronder het percentage valse profielen.

De overname van Twitter wordt een veel te groot financieel risico voor Musk.

De ongefundeerde beschuldigingen worden gezien als een perfide strategie om de overnameprijs te drukken, maar de meest cynische uitleg is wellicht de enige juiste: Elon Musk heeft Twitter in een opwelling gekocht. Bedrijfsmatig was de deal een slechte zaak, maar Musk had op papier zo'n grote rijkdom dat hij het zich kon veroorloven. Musk koopt Twitter om snel politieke invloed te verwerven in de Verenigde Staten. Hij komt steeds meer in het vizier van Democratische politici, omdat zijn bedrijven de regels blijven overtreden. Maar nu de verkoop afgerond moet worden en hij met geld over de brug moet komen, is zijn financiële situatie verslechterd. De aandelenkoers van Tesla, het fundament van zijn enorme vermogen, is fors gezakt. De overname van Twitter wordt een veel te groot financieel risico. En als een van de zakenbanken of de andere financiers zich door de chaos terugtrekt, dan kan Twitter hem van sabotage beschuldigen. Musk moet nog altijd de volle pot betalen en dat heeft hij enkel aan zichzelf te danken.

Elon Musk heeft zich in nesten gewerkt door op een extreem onbezonnen manier Twitter te kopen. Nu probeert hij alsnog de deal te doen kapseizen, waardoor hij geen 44 miljard dollar hoeft te vinden. Hij zegt dat Twitter liegt over het aantal valse accounts en geen accurate informatie wil geven. Musk heeft juridisch geen been om op te staan. Hij heeft zijn advocaten laten onderhandelen over een bindende koopovereenkomst, waarbij hij afzag van een uitgebreid boekenonderzoek. Alleen al op basis daarvan zal de rechtbank hem in het ongelijk stellen. Maar ook inhoudelijk maakt hij weinig kans. Twitter moet als beursgenoteerd bedrijf transparant zijn over zijn gebruikersaantallen, waaronder het percentage valse profielen. De ongefundeerde beschuldigingen worden gezien als een perfide strategie om de overnameprijs te drukken, maar de meest cynische uitleg is wellicht de enige juiste: Elon Musk heeft Twitter in een opwelling gekocht. Bedrijfsmatig was de deal een slechte zaak, maar Musk had op papier zo'n grote rijkdom dat hij het zich kon veroorloven. Musk koopt Twitter om snel politieke invloed te verwerven in de Verenigde Staten. Hij komt steeds meer in het vizier van Democratische politici, omdat zijn bedrijven de regels blijven overtreden. Maar nu de verkoop afgerond moet worden en hij met geld over de brug moet komen, is zijn financiële situatie verslechterd. De aandelenkoers van Tesla, het fundament van zijn enorme vermogen, is fors gezakt. De overname van Twitter wordt een veel te groot financieel risico. En als een van de zakenbanken of de andere financiers zich door de chaos terugtrekt, dan kan Twitter hem van sabotage beschuldigen. Musk moet nog altijd de volle pot betalen en dat heeft hij enkel aan zichzelf te danken.