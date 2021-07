'Bezos heeft zijn verantwoordelijkheid altijd ontlopen en verdient het niet om ruimtetoerist te spelen', zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Jeff Bezos is geen CEO meer bij Amazon. Zijn opvolger en vertrouweling Andy Jassy krijgt de leiding over een techgigant die nooit machtiger is geweest, maar de schade moet beperken van een jarenlange meedogenloze groei.

Oprichter Bezos wordt uitvoerend voorzitter, maar concentreert zich vanaf nu op zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Jassy krijgt de hoofdverantwoordelijkheid over een bedrijf dat bijna niet meer te vatten is. Voor de coronacrisis had de techgigant een omzet van ongeveer 280 miljard dollar. Dit jaar stevent het af op een omzet van zo'n 500 miljard dollar. Met die waanzinnige groeispurt vergaart het bedrijf nog meer macht. Jassy zal niet meer om de hete brij heen kunnen. Met macht komt verantwoordelijkheid. Bezos heeft die verantwoordelijkheid altijd ontlopen en verdient het niet om ruimtetoerist te spelen.

De opvolger van Bezos heeft een waslijst aan schandalen op te lossen.

Er is een waslijst aan schandalen op te lossen: extreem agressieve belastingontwijking, het uitpersen van kleinere retailers die online verkopen via Amazon, het lakse optreden tegen namaak en onveilige producten en extreem zware arbeidsomstandigheden voor de arbeiders in de distributiecentra en de zelfstandige chauffeurs voor leveringen. Jassy zal in de Verenigde Staten en in de Europese Unie in hoorzittingen de publieke toorn moeten trotseren. Jassy moet het opbreken van Amazon voorkomen. Hij moet dringend tonen dat Amazon zijn leven probeert te beteren, maar dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Jeff Bezos heeft Amazon gebouwd met maar één doel: koste wat het kost groeien. Die meedogenloze groeizucht zit ingebakken in de hele structuur en in de managementcultuur. Dat staat het streven in de weg om een voorbeeldbedrijf te worden dat niet meer voor zijn toekomst hoeft te vrezen.

Jeff Bezos is geen CEO meer bij Amazon. Zijn opvolger en vertrouweling Andy Jassy krijgt de leiding over een techgigant die nooit machtiger is geweest, maar de schade moet beperken van een jarenlange meedogenloze groei.Oprichter Bezos wordt uitvoerend voorzitter, maar concentreert zich vanaf nu op zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Jassy krijgt de hoofdverantwoordelijkheid over een bedrijf dat bijna niet meer te vatten is. Voor de coronacrisis had de techgigant een omzet van ongeveer 280 miljard dollar. Dit jaar stevent het af op een omzet van zo'n 500 miljard dollar. Met die waanzinnige groeispurt vergaart het bedrijf nog meer macht. Jassy zal niet meer om de hete brij heen kunnen. Met macht komt verantwoordelijkheid. Bezos heeft die verantwoordelijkheid altijd ontlopen en verdient het niet om ruimtetoerist te spelen.Er is een waslijst aan schandalen op te lossen: extreem agressieve belastingontwijking, het uitpersen van kleinere retailers die online verkopen via Amazon, het lakse optreden tegen namaak en onveilige producten en extreem zware arbeidsomstandigheden voor de arbeiders in de distributiecentra en de zelfstandige chauffeurs voor leveringen. Jassy zal in de Verenigde Staten en in de Europese Unie in hoorzittingen de publieke toorn moeten trotseren. Jassy moet het opbreken van Amazon voorkomen. Hij moet dringend tonen dat Amazon zijn leven probeert te beteren, maar dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Jeff Bezos heeft Amazon gebouwd met maar één doel: koste wat het kost groeien. Die meedogenloze groeizucht zit ingebakken in de hele structuur en in de managementcultuur. Dat staat het streven in de weg om een voorbeeldbedrijf te worden dat niet meer voor zijn toekomst hoeft te vrezen.