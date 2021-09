Met een miljard iPhone-gebruikers is Apple niet geneigd om nog grote risico's te nemen. Dat bleek nogmaals bij bekendmaking van de nieuwe iPhone-modellen.

Er zijn nog zeer weinig opmerkelijke nieuwigheden. Dat laat de strakke jaarlijkse lancering van nieuwe modellen en een productievolume van meer dan 200 miljoen toestellen niet toe. Apple laat winstmaximalisatie en bevoorradingszekerheid zwaarder wegen dan innovatie.Er is nog een reden waarom Apple de saaiheid laat primeren. Het miljard iPhone-gebruikers zit goed afgescheiden van de rest van de smartphone-markt. Het bedrijf voelt dus weinig druk om nog risico's te nemen, want zeer weinig gebruikers stappen over naar Samsung of andere concurrenten. De Apple-oprichter en controle-freak Steve Jobs was bijna fundamentalistisch in zijn geloof in verticale integratie. Bij de lancering van de iPhone in 2007 onderzocht hij ernstig of Apple niet zelf een telecomoperator kon zijn, en hij heeft altijd vastgehouden aan een eigen besturingssysteem voor elk toestel dat Apple ontwikkelde. Die verticale integratie kwam er vanuit de visie dat Apple van niemand afhankelijk mocht zijn, en ook omdat het bedrijf zijn gebruikers op die manier kon opsluiten in een gouden kooi. Elk extra product, elke extra dienst die Apple kon verkopen vormt tegelijk een extra slotje op de gouden kooi rond zijn klanten. Bovendien doet Apple niets liever dan op een al dan niet subtiele manier zijn toestellen en systemen afschermen. In de juridische strijd met de Fortnite-ontwikkelaar Epic Games werd een e-mail gepubliceerd, waarin Apple-topmanager Craig Federighi stelde dat hij niet wilde dat Apples eigen berichtendienst iMessage ook op Android-toestellen zou werken. Een universele berichtendienst zou het minder aantrekkelijk maken om nog een iPhone te kopen.Ook op het gebied van zijn accessoires doet Apple zijn best om de concurrentie buiten te houden. De draadloze oortjes van Samsung of andere concurrenten krijgen niet volledig toegang tot alle interne software van de iPhone, waardoor ze geen volwaardige concurrent kunnen zijn van Apples Airpods. Die oortjes zijn een van de meest succesvolle en rendabele producten van Apple van de voorbije jaren. Hetzelfde geldt voor de speciale NFC-chip in de iPhone, waarvan enkel de Apple Pay-dienst gebruik kan maken om contactloos met de smartphone te betalen. Al vinden de banken het wellicht niet zo erg dat Apple de doodgraver van de bankkaart zo muilkorft.Dat lijkt enkel belangrijk voor techneuten en gadgetfreaks, maar dat is het allerminst het geval. Dit gaat om pure, onversneden macht. De huidige generatie techgiganten is te machtig, en kan haar machtspositie misbruiken om haar klanten, haar leveranciers, haar medewerkers en zelfs de overheden te benadelen. De voorstanders van een minder strenge aanpak van de techreuzen zeggen dat het geen zin heeft om te procederen of bedrijven op te breken. De markt en de technologische innovatie maken de techgiganten vanzelf een kopje kleiner. De smartphone brak de dominantie van het Windows-besturingsysteem en de dominantie van de klassieke gsm's van Nokia.In theorie zouden slimme brillen nu voor een wissel van de wacht in de consumentenelektronica kunnen zorgen. Maar de componenten voor een slimme bril zijn nog niet krachtig genoeg. Daarom zullen ze intensief moeten communiceren met de smartphone, die supercomputer in onze broekzak. Apple hoeft daarom het lot van Nokia niet te vrezen. Het staat ijzersterk in de smartphonemarkt en kan concurrerende fabrikanten van slimme brillen gemakkelijk tegenwerken.Je kunt er bijvoorbeeld gif op innemen dat de slimme brillen van Samsung of van andere fabrikanten minder naadloos zullen kunnen samenwerken met de iPhone dan de slimme bril van Apple. Enkel de Europese Unie of de Verenigde Staten kunnen door het opleggen van universele standaarden zoiets afdwingen. Zolang dat niet gebeurt, zal Apple de komende jaren zonder al te veel moeite nog een extra toestel kunnen aansmeren aan zijn miljard gebruikers. Die slimme bril hoeft zelfs niet eens de allerbeste componenten, functionaliteiten of prijs te hebben. De iPhone bewijst dat al jaren.