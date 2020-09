Apple biedt nieuwe bundels aan met zijn onlinediensten. Enkel de online-opslag en de muziekstreaming zijn op eigen kracht doorgebroken. Alle andere abonnementen moet Apple pushen, een beetje zoals dat gebeurt met obscure internationale bandjes op Rock Werchter.

Op Rock Werchter treden geregeld buitenlandse artiesten op, van wie je je afvraagt waarom die op het podium staan terwijl bekendere Belgische acts thuis moesten blijven. Vaak gaat het om een packagedeal met een topper, waarbij de platenmaatschappijen of promotoren een kleinere garnaal opdringen. Hetzelfde gebeurt nu bij Apple.

Apple is een waanzinnig succesvolle verkoper van hardware, maar botst daar stilaan tegen een plafond. Met al een miljard gebruikers ligt er nog weinig gemakkelijke groei voor het rapen in de verkoop van smartphones, tablets en computers. Het hoeft wel niet bang te zijn voor de afkalving van zijn marktaandeel. De gebruikers van Apple zijn loyaal, deels uit tevredenheid, deels uit noodzaak. Apple bouwt al meer dan twintig jaar een gouden kooi rond zijn gebruikers: hoe meer Apple-producten je gebruikt, hoe moeilijker het is over te stappen naar de concurrentie.De meest populaire onlinedienst is de online-opslag. Daarmee kunnen gebruikers gemakkelijk hun foto's synchroniseren op verschillende toestellen. Dat is onder meer een gevolg van de krenterigheid van Apple in de opslag van zijn smartphones. De standaardopslagcapaciteit van de harde schijf in de toestellen is klein. Voor veel gebruikers is een upgrade te duur. Ze betalen sneller om hun foto's en andere bestanden naar de cloud te verhuizen. Het zou over een paar honderden miljoenen betalende gebruikers gaan.Het andere populaire product is de streamingdienst Apple Music. Met 60 miljoen gebruikers is het een van de grote uitdagers van de marktleider Spotify. Die laatste heeft al twee officiële klachten ingediend bij de Europese Unie omdat het vindt dat Apple zijn macht misbruikt om zijn muziekdienst te pushen op zijn mobiele toestellen.De online-opslag en de muziekstreaming waren de voorbode van een nieuwe strategie. Om te blijven groeien nu de verkoop van smartphones wat stagneert, maakte Apple-CEO Tim Cook twee jaar geleden een prioriteit van onlinediensten. Daarmee verstevigt hij de gouden kooi en drijft hij tegelijk de inkomsten per gebruiker op. Via een bundel wil Apple nu enkele minder presterende diensten laten meegroeien in het zog van zijn twee paradepaardjes bij de diensten.De andere diensten liggen wat in de lappenmand. Twee abonnementen, één die toegang geeft tot games en één tot betalende nieuwssites, zijn op sterven na dood. Maar het meest nijpende probleem is de videostreaming. Apple TV Plus krijgt een prominente plaats in de bundel. Het is de tegenhanger van Netflix en andere streamingdiensten, maar het aanbod is te beperkt om de concurrentie te bedreigen. Apple gaf zijn videostreamingdienst al een enorme duw in de rug door het een jaar gratis te geven aan klanten die een nieuwe toestel van Apple kopen. Maar dat is geen houdbare strategie. Apple spendeert al meer dan 6 miljard dollar aan exclusieve series en films en dat moet de komende jaren stijgen om mee te kunnen met Netflix en co. Er moeten dus snel mensen voor al die series en films willen betalen, ook al doen ze dat tegen een korting in een bundel met andere diensten van Apple.