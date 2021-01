E5 Mode wordt overgenomen door de West-Vlaamse textielbroers Kristof (50) en Peter De Sutter (55). De keten met 55 winkels maakt een doorstart en mikt op een verruiming van het bestaande publiek.

Circa 400 mensen van E5 Mode kunnen verder aan de slag. Naast de broers De Sutter was ook Colruyt één van de bieders. Maar de groep wou niet hetzelfde aantal werknemers overnemen. E5 Mode heeft mensen met een hoge anciënniteit, en heeft bijvoorbeeld veel 50-plussers onder zijn winkelpersoneel.

Kristof en Peter De Sutter, actief in Aalter met de onderneming Ansi, een producent van jeansbroeken in het midden- en hogere segment, willen dat personeel wél. De doorstart gebeurt via de vennootschap E5 Fashion. "Die wordt op vrijdag 29 januari opgericht", zegt Peter De Sutter in een gesprek. "De vennootschap krijgt een eigen vermogen mee van 5 miljoen euro, van mij en mijn broer. Daarnaast benutten we voor 7,5 miljoen euro werkkapitaal. Dat komt van een Vlaamse industriële groep, waarvan we de naam niet mogen bekendmaken. Het gaat om een overbruggingsfinanciering, tot we geld krijgen via de banken. Ondanks ons mooie project, nemen de banken een afwachtende houding aan."Bij E5 Mode is volgens de nieuwe eigenaars werk aan de winkel. "Het blijven zeker baanwinkels. Dat is het DNA van E5 Mode. Maar ze hebben een wat oubollig imago. Onterecht. E5 Mode is geen winkel voor oude mensen. Het is goede, kwalitatieve kleding. We hebben dus werk voor de boeg in marketingondersteuning. Het is kleding voor mensen die hun stijl al gevonden hebben. We gaan ons zeker niet richten op een volledig nieuw publiek. Maar we willen de keten wel ruimer opentrekken, zodat we een instroom krijgen van nieuwe klanten."E5 Mode deed het slecht de voorbije jaren (zie ook balanscijfers onderaan). 60 procent van de omzet kwam van dameskledij, 40 procent van herenkledij. Kinderkleding wordt geen doelstelling bij de nieuwe eigenaars. De verkoop van schoenen eventueel wel, maar dat plan is nog niet uitgewerkt. Twee derde van de verkoop zijn eigen merken. Dat blijft zo. Daarnaast worden ook merken van derden verkocht. De nv Ansi, de andere vennootschap van de broers, is al een leverancier van E5 Mode. "De winkelketen betekende een klein deel van de omzet van Ansi. De vennootschap blijft onafhankelijk naast de nieuwe bv E5 Fashion opereren."De broers hebben weinig ervaring met winkelketens in België. In 1996 namen ze wel een belang in de Franse kledingproducent Sofintex. Die had een eigen winkelketen, Pantashop, met 250 winkels in Frankrijk. Die activiteit beheerden de broers tot in 2007. "We stonden ruim tien jaar aan het roer van Pantashop. We deden daar eigenlijk alles, behalve de uitbating van de winkels. Maar voor E5 Mode zullen we ons laten begeleiden door een adviescomité van specialisten in winkelketens en mode. Dat worden twee of drie mensen."De vorige CEO van E5 Mode, Frédéric Helderweirt (45), wordt niet actief in de doorstart. Kristof en Peter De Sutter zijn beide CEO. "Kristof is de man van de operaties, hij doet de zaak draaien. Ik ben de verantwoordelijke voor het algemene beleid, de man met de helikoptervisie."Via de nieuwe vennootschap E5 Fashion worden diverse activa uit de voormalige vennootschappen de nv E5 Mode (de winkels en de verkoop) en de nv ECG (ontwerp en productie, ook voor derden) overgenomen. De nieuwe eigenaars kopen dus niet die oude vennootschappen. Via de overnameprijs van 2,5 miljoen euro worden in de eerste plaats voormalige schuldeisers van de oude vennootschappen vergoed. BNP Paribas Fortis, een bevoorrecht schuldeiser, had bij de oude nv E5 Mode een banklening van 3,5 miljoen euro. Als waarborg had de bank een pand op het handelsfonds, en dat verschuift mee naar de nieuwe vennootschap.