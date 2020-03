Een abonnement voor bankdiensten naar het voorbeeld van de streamingabonnementen voor televisieseries. Dat is wat Aion, de nieuwe speler in het Belgische bankenlandschap aanbiedt.

Ons land is een internetbank rijker. Vorig jaar werd het Belgische filiaal van de Italiaanse bank Monte Paschi di Siena overgenomen door de Amerikaanse private-equityspeler Warburg Pincus, waarvan de voormalige Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner de voorzitter is. De oudste bank ter wereld was meer dan zeventig jaar aanwezig in ons land, maar de naam Monte Paschi ruimt nu dus het veld voor Aion.

Aion biedt enkel via internetbankdiensten aan met een abonnementsformule. Naar het voorbeeld van Netflix, waar consumenten à volonté series en films kunnen bekijken tegen een redelijk vast maandelijks tarief, zal Aion zijn klanten een vast maandelijks bedrag aanrekenen. Gelijk welke transacties de klanten uitvoeren: de bank rekent geen extra kosten aan.

"In plaats van de winst per klant te maximaliseren en zo veel mogelijk producten en diensten te verkopen aan de klanten, factureert Aion een vaste abonnementsprijs. Die dekt het werk dat wij voor onze leden doen", legt Wojciech Sass, de CEO van de nieuwe internetbank uit. "We zien ze niet, maar er zijn overal bankkosten. Geld transfereren en geld opnemen, beleggen, geld wisselen en sparen mag u niets kosten. Bij Aion zullen we u ook geen producten verkopen, waarvoor wij een vergoeding of retrocessie krijgen van de beheerder van dat product. U betaalt uw inschrijving en dat is het."

De bank trekt de 'alles is inbegrepen'-kaart. Er zijn twee abonnementsformules met een vast maandelijks tarief. In het Light-abonnement zijn basisdiensten inbegrepen, zoals een zichtrekening, debet- en kredietkaarten, geldopnames aan automaten. Dat kost 1,9 euro per maand. Daarnaast is er ook een Regular-abonnement, voor 19 euro per maand. Daarin zit een soort van online persoonlijke bankier inbegrepen, die MoneyMax heet. "MoneyMax maximaliseert de winsten en minimaliseert de kosten voor de klanten", belooft Vic Walia, de marketingdirecteur van Aion.

Vergelijken

In tegenstelling tot andere neobanken, die hun aanbod toespitsen op een beperkt gamma van producten, stelt Aion een grote variëteit van functionaliteiten ter beschikking in de duurste abonnementsformule. De internetbank maakt ook gebruik van de nieuwe Europese richtlijn over het betaalverkeer (PSD2), die andere banken verplicht gegevens over de zichtrekeningen te delen met derde partijen wanneer de klanten van de banken daar toestemming voor geven.

De app van Aion zal, behalve basisbankdiensten, ook de mogelijkheid bieden aanbiedingen van andere banken te vergelijken. Data moet de klanten toelaten de hoogste rente voor hun spaargeld of de laagste rente voor hun krediet te vinden. "Dankzij geavanceerde technologie, op basis van artificiële intelligentie, kunnen wij onze klanten de beste deals op de Belgische markt tonen", verzekert Wojciech Sass.

Dankzij de technologie kunnen de klanten bijvoorbeeld nagaan of ze hun energiefactuur kunnen drukken door over te schakelen naar een andere energieleverancier. Aion neemt de klant bovendien alles uit handen en zal de overstap regelen naar een ander telecom- of energiebedrijf, indien dat nodig is om de uitgaven te drukken.

De bank plant nog een uitbreiding van die dienstverlening en wil in de toekomst ook vergelijkingen aanbieden voor reizen, zodat de klanten het goedkoopste vliegtuigticket kunnen vinden, een voordelige hotelkamer, enzovoort.

In MoneyMax zit ten slotte ook nog een component vermogensbeheer met ETF's inbegrepen, vanaf 100 euro. ETF's zijn beursgenoteerde fondsen of Exchange Traded Funds.

'Het beste van twee werelden'

Aion heeft een Belgische banklicentie en een honderdtal medewerkers voor de bankactiviteiten. Daarnaast staat er ook een team van 200 IT'ers ter beschikking, die voornamelijk vanuit Polen werken. Om de consumenten vertrouwen te geven en om de bank bekender te maken bij het publiek, zal Aion een flagship store openen op de Guldenvlieslaan, in hartje Brussel.

"Onze bedoeling is de klanten het beste van twee werelden te bieden", legt Vic Walia uit. "Het is te zeggen de wendbaarheid van een technologische start-up en de veiligheidsstandaarden van een gevestigde bank."

Aion wordt gelanceerd op een moment dat de klassieke banken hun tarieven verhogen en steeds meer banken hun klanten laten betalen voor diensten die tot nu toe gratis waren, om het verlies aan rente-inkomsten te compenseren. Tegelijkertijd is de markt van de digitale banken in België al redelijk druk bezet. De mobiele apps van sommige Belgische traditionele banken zijn bij de beste van Europa.

De Belgen hebben veel spaargeld en die spaarrijkdom heeft de voorbije jaren ook heel wat neobanken aangetrokken, zoals Revolut. In enkele jaren zijn de 100 procent digitale banken als paddenstoelen uit de grond gerezen. Ze halen relatief gemakkelijk enkele honderden miljoenen euro's op. Maar om te kunnen blijven bestaan, moeten ze ook winstgevend zijn. Ook Aion ontsnapt niet aan die logica.

Enkele neobanken op een rij Revolut Deze Britse neobank is gesticht in 2015 door twee voormalige bankiers, Nikolay Storonsky en Vlad Yatsenko. Revolut is gespecialiseerd in internationale betalingen en transfers. Door uit te pakken met lage kosten, is Revolut erin geslaagd 10 miljoen klanten, onder wie 100.000 Belgen, over de streep te trekken. De internetspeler haalde 500 miljoen dollar op. Een operatie die de neobank waardeert op meer dan 500 miljoen dollar en in de top tien wereldwijd van grootste fintechspelers plaatst. N26 Behalve Revolut is ook N26 in opmars als Europese neobank. Vijf jaar na de lancering van zijn eerste 100 procent mobiele bankrekening telt de bank 5 miljoen klanten, van wie 100.000 in België. N26 is actief in een dertigtal landen, stelt ongeveer 1500 personen te werk en voert elke maand voor meer dan 2,5 miljard euro transacties door. Bunq Deze bank werd in 2005 gesticht in Amsterdam. Bunq biedt voornamelijk rekeningen met betaalkaarten aan. Ook deze mobiele bank rekent vaste maandelijkse kosten aan. Het goedkoopste aanbod kost 7,99 euro per maand. Met een iets duurder abonnement van 9,99 euro per maand richt Bunq zich op zelfstandigen of bedrijven. In dat abonnement zitten ook functionaliteiten zoals de berekening van de btw en de mogelijkheid facturen in te scannen en te betalen. TransferWise Twee jonge Esten, Kristo Käärmann en Taavet Hinrikus, zitten achter de start van TransferWise in 2011. Deze speler biedt een goedkope oplossing voor digitale geldtransfers naar landen buiten de eurozone. TransferWise heeft 6 miljoen klanten die voor 5 miljard euro transacties doen elke maand. Klarna Deze Zweedse fintechspeler zag het levenslicht in 2005 in Stockholm. Klarna is gespecialiseerd in uitgestelde onlinebetalingen en werkt samen met 200.000 webwinkels. Er zouden 85 miljoen mensen gebruikmaken van zijn dienst "koop nu en betaal later". Volgens de laatste kapitaalronde van 400 miljoen dollar is Klarna, net als Revolut, meer dan 5 miljard dollar waard. Monese Monese mikt vooral op mensen die weleens van land verhuizen, zoals expats, want de neobank laat mensen toe professionele en persoonlijke rekeningen te beheren in verschillende munten. Monese heeft 2 miljoen klanten. Monzo Met een waardering van 2,5 miljard dollar is Monzo de belangrijkste concurrent van Revolut en N26. De neobank is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en telt ongeveer 2 miljoen klanten.

