INEOS haalt de grondstoffen die essentieel zijn voor de petrochemie van de 21ste eeuw niet uit landen die veel lakser met het klimaat en de uitstoot van CO2 omgaan. Dat zegt Hans Casier, CEO van INEOS.

De afgelopen dagen hebben we met INEOS geregeld de pers gehaald. Of correcter geformuleerd: bepaalde stemmen hebben de pers gehaald om het over INEOS te hebben. Daarbij deden die stemmen de waarheid geregeld geweld aan. Zo werd beweerd dat INEOS voor de bouw van INEOS Project ONE een bos wil ruimen. Dat bos zou dan moeten wijken 'voor bijkomende petrochemische installaties, een plasticfabriek zeg maar'. Enige zin voor framing is deze stemmen niet vreemd.

De natuur heeft haar rechten. De waarheid echter ook. INEOS wil met INEOS Project ONE propyleen en ethyleen produceren, geen plastic. Propyleen en ethyleen zijn de grondstoffen die nodig zijn om hoogwaardige producten als windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens te kunnen maken en aan de basis liggen van zorggerichte toepassingen zoals baxters. INEOS wil die grondstoffen bovendien hier produceren. En hier is Antwerpen. Hier is Vlaanderen. Hier is België. Hier is Europa. En hier gelden de strengste regels ter wereld.

De natuur heeft haar rechten. De waarheid ook.

INEOS engageert zich om voor 100 procent aan die terecht strenge regels te voldoen. INEOS haalt de grondstoffen die essentieel zijn voor de petrochemie van de 21ste eeuw dus niet uit landen die veel lakser met het klimaat en de uitstoot van CO2 omgaan. Bovendien zorgt INEOS voor een tweede leven van ethaan en propaan, chemische bijproducten die vaak niet worden gevaloriseerd. De waarheid: INEOS bouwt met Project ONE geen plasticfabriek in de Haven van Antwerpen.

INEOS zet bovendien volop in op innovatieve technieken die volledig rekening houden met het milieu en het klimaat en er niet alleen maar lippendienst aan bewijzen. De waarheid: dit is een mijlpaal voor de Vlaamse, Belgische en Europese chemiesector. Voor het eerst in twintig jaar wordt drastisch werk gemaakt van een vernieuwing van de basischemie. Het gaat om innovatie die broodnodig is om te kunnen blijven meedraaien in een geglobaliseerde wereld, zodat die innoverende initiatieven niet verdwijnen naar regio's waar veel minder of zelfs helemaal geen aandacht is voor terechte bekommernissen rond milieu en klimaat.

De natuur heeft haar rechten. De waarheid ook. Ja, de nieuwe fabriek zal energie verbruiken en CO2 uitstoten, maar ze zal wel de properste zijn in haar soort. En de producten zullen, over hun hele leven bekeken, meer CO2-uitstoot vermijden dan Project ONE CO2 zal produceren. Ja, er zal vegetatie verdwijnen. Ja, er zullen bomen verdwijnen. Daar communiceren we in alle openheid over. Maar die bomen staan vandaag verspreid over vier locaties en zijn gegroeid op een industrieel terrein dat braak ligt. De lezer kan zelf controleren via Google Maps hoe die vegetatie eruitziet. INEOS engageert zich al langere tijd om nieuw bos te creëren samen met milieu-, klimaat- en fauna- en floradeskundigen. Ook dat is de waarheid.

INEOS Project ONE begint samen met haar 450 nieuwe medewerkers in de Haven van Antwerpen een innovatief project dat oplossingen biedt voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Dat zal gebeuren door net die grondstoffen - propyleen en ethyleen - te produceren die bijdragen aan die oplossingen. INEOS staat altijd open voor een eerlijk gesprek. Maar de basis van zo'n eerlijk gesprek zijn wel feiten.