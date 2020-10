Het onlineplatform van de Nationale Loterij bestaat tien jaar. Het succes van de onlinekras- en trekkingsspelen is gestaag gegroeid en is nu goed voor 20 procent van de omzet.

Als we willekeurig enkele mensen zouden vragen om drie e-commercebedrijven op te noemen, dan vallen zonder twijfel namen zoals Amazon, Zalando of Bol.com, maar zeker niet de Nationale Loterij. Toch heeft het bedrijf achter Lotto en talrijke krasspelen een stevige onlineactiviteit uitgebouwd. Het platform e-Lotto, waar je niet alleen het gelijknamige trekkingsspel maar ook andere kansspelen kunt kiezen, telt 1,17 miljoen speelrekeningen. In 2019 zorgden de onlinespelletjes voor meer dan 270 miljoen euro inkomsten, goed voor een vijfde van de omzet van de Nationale Loterij. "Gemiddeld bedraagt de onlineomzet van de Europese loterijen, met uitzondering van Noord-Europa, 12 à 13 procent van de...

Als we willekeurig enkele mensen zouden vragen om drie e-commercebedrijven op te noemen, dan vallen zonder twijfel namen zoals Amazon, Zalando of Bol.com, maar zeker niet de Nationale Loterij. Toch heeft het bedrijf achter Lotto en talrijke krasspelen een stevige onlineactiviteit uitgebouwd. Het platform e-Lotto, waar je niet alleen het gelijknamige trekkingsspel maar ook andere kansspelen kunt kiezen, telt 1,17 miljoen speelrekeningen. In 2019 zorgden de onlinespelletjes voor meer dan 270 miljoen euro inkomsten, goed voor een vijfde van de omzet van de Nationale Loterij. "Gemiddeld bedraagt de onlineomzet van de Europese loterijen, met uitzondering van Noord-Europa, 12 à 13 procent van de totale omzet. Wij zitten dus in de kopgroep", zegt Jannie Haek, de CEO van de Nationale Loterij. Het onlineplatform was vroeger een gevoelig onderwerp, omdat de krantenwinkels vreesden dat ze er omzet aan zouden verliezen. Nu is er een nieuw evenwicht. De krantenwinkels bieden ook producten aan van concurrenten van de Nationale Loterij, zoals sportweddenschappen. Daarnaast heeft de Nationale Loterij haar eigen distributiesysteem, met ook verkooppunten in de supermarkten en een onlineplatform. Er zijn 7300 verkooppunten, waaronder 3000 krantenwinkels. De Nationale Loterij zegt niet te willen groeien door de gemiddelde inzet te verhogen, wel door meer mensen aan te trekken die voor kleine bedragen spelen. Jannie Haek gelooft in een omnichannelaanpak via verschillende geïntegreerde verkoopkanalen. Een kansspel is een impulsaankoop en de klant moet kunnen spelen waar hij dat wil, is de redenering.Volgens Haek koopt 70 procent van wie online speelt, ook wel eens een kansspel in een verkooppunt. "Op ons onlineplatform en via onze Lottery Club gebruiken we promoties en kleine kortingen om wie gewoonlijk online speelt, aan te moedigen ook naar onze verkooppunten te gaan", zegt hij. "Is het niet origineel dat net nu de meeste bedrijven mensen doorsturen naar hun onlineproducten, wij het omgekeerde doen?" Volgens CEO Jannie Haek is het niet het doel van de Nationale Loterij om haar online- inkomsten op te trekken naar pakweg 30 procent, hoewel online spelen goedkoper is. "Krasspelen worden bijvoorbeeld gedrukt in Canada, vervoerd per container en voorzien van een tracering voor de verdeling in ons distributienet", zegt Jannie Haek. Dat zorgt voor best wel hoge kosten, die wegvallen bij het onlineplatform. Al zijn aan dat platform natuurlijk ook kosten verbonden, zoals voor de website en de beveiliging van de activiteiten. Details geeft de CEO niet, maar het digitale is volgens hem wel "interessanter". Het onlineplatform maakt het mogelijk beter te controleren voor welke gedragen iemand speelt en hoe oud de speler is - minderjarig of niet? Elke rekening is verbonden aan een rijksregisternummer. Het is ook mogelijk te beperken voor welke bedragen iemand speelt of hoeveel geld er op iemands speelrekening wordt geplaatst. Van de bijna 700.000 spelers in 2019 kregen er volgens Jannie Haek 69 een limiet opgelegd. "Door die limieten kunnen we op een gezonde manier groeien", zegt Haek, die ook wijst op het doel van zijn atypische bedrijf. Met haar inkomsten investeert de Nationale Loterij 500.000 euro per dag aan maatschappelijke doelen.