De NASA is er eindelijk in geslaagd een SLS-raket in de ruimte te schieten. Dat moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe mens op de maan. Al zijn er goedkopere alternatieven.

De grootste raket ter wereld is uiteindelijk van de aarde losgekomen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA probeerde al sinds 29 augustus te vliegen met het Space Launch System (SLS), maar technische problemen en een orkaan veroorzaakten vertragingen. Vorige week lukte het dan toch. De nachtelijke lancering in Florida gaf raketkijkers een zeldzame traktatie, want de witgloeiende uitlaat van het tuig verlichtte het landschap in de wijde omtrek.

De bestemming van het SLS (of beter, van Orion, de capsule die het vervoert) is de maan, al zal ze er niet landen. Deze versie van Orion is nog onbemand. Maar andere zullen een halve eeuw na het einde van het Apollo-programma opnieuw astronauten naar het maanoppervlak brengen. Dat project, Artemis, zal het SLS als lanceerraket gebruiken. Maar Artemis 1, zoals de missie formeel heet, zal zich beperken tot het afzetten van een paar kubusvormige satellieten die wetenschappelijke studies zullen uitvoeren, om dan enkele ingewikkelde lussen rond de maan te maken, alvorens op 11 december naar huis terug te keren.

Als alles volgens plan verloopt, komt er een bemande vlucht langs de maan in 2024 en een landing in 2025. Maar weinigen denken dat die timing gehaald zal worden. Vertraging is wat het SLS kenmerkt. De eerste lancering zou in 2016 plaatsvinden. Als Amerika al terugkeert naar de maan, dan lijkt het einde van het decennium realistischer.

De vertragingen zijn niet de enige bron van kritiek. Veel van het SLS, inclusief de boosters aan de zijkant en de oranje brandstoftank die zijn lichaam vormt, bestaat uit gerecycleerde onderdelen van de Space Shuttle, die in 2011 zijn laatste vlucht maakte. De officiële reden om technologie uit de jaren tachtig te gebruiken, is dat die beproefd is. Maar politici willen ook graag bestaande, goedbetaalde productiebanen behouden. Dat kan mee verklaren waarom de ontwikkeling van het SLS, ondanks het gebruik van bekende technologie, tot nu toe 23 miljard dollar heeft gekost en elke lancering naar verwachting 2 miljard dollar zal kosten.

SpaceX

Er zijn goedkopere alternatieven. NASA vertrouwt al op de herbruikbare Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, om astronauten naar het internationale ruimtestation ISS te brengen. En SpaceX werkt aan zijn eigen gigantische raket, Starship. Als die er komt, zal een lancering misschien niet meer dan 10 miljoen dollar kosten. Starship zal binnenkort voor de eerste keer rond de aarde vliegen. Als dat lukt, zal Starship het SLS snel behoorlijk zinloos maken.

Meer lanceringen zullen dat proces waarschijnlijk niet tegenhouden. Toen Jim Bridenstine, de toenmalige baas van NASA, in 2019 suggereerde dat de Falcon Heavy-raket van SpaceX een goedkopere, snellere route terug naar de maan zou kunnen bieden, werd hij neergehaald door pro-SLS-politici. Amerika zal terugkeren naar de maan. Maar het zal niet goedkoop zijn.

